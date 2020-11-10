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11:22 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 20 977 зараженных коронавирусом

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 20 977, до 1 817 109, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Днем ранее был зафиксирован максимальный прирост за все время пандемии — 21 798 заразившихся за сутки. Более 20 тыс. новых случаев в стране выявляют уже пять дней подряд. В относительном выражении прирост пятый день держится около 1,2%.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 15 600, до 1 350 741. Доля уже вылечившихся пациентов осталась на уровне 74,3%, следует из данных штаба.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 368 против 256 днем ранее. С начала пандемии в стране зарегистрировали 31 161 смерть из-за новой инфекции. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,71%, следует из данных штаба.

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