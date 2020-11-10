Ученые проверят сообщения о пролетевшем над США «огненном шаре»

Ранее телеканал NBC сообщил, что жителю городка Лейквуд в штате Нью-Джерси на северо-востоке США удалось снять на видео, предположительно, пролетающий по небу метеор.
Как сообщили в American Meteor Society, сообщения начали поступать в воскресенье вечером. Как отмечается, «огненный шар» в основном наблюдали жители штатов Коннектикут и Нью-Йорк, но также сообщения поступали из Массачусетса, Делавэра, Мэриленда, Нью-Гэмпшира, Нью-Джерси, Род-Айленда, Вермонта и Западной Виргинии. Помимо этого, о замеченном в небе явлении сообщили жители канадской провинции Квебек.
«Хотя расследование продолжается, предварительная траектория, рассчитанная на основании всех поступивших сообщений, на данный момент показывает, что огненный шар следовал с востока на запад и пропал из зоны видимости где-то над городом Покипси в штате Нью-Йорк», — говорится в релизе организации.
Американское метеорное общество (American Meteor Society) — некоммерческая научная организация была создана в 1911 году при поддержке профессионалов и любителей метеорной астрономии.