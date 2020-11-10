13:06 (мск), источник: ТАСС
В России запустили портал национальныепроекты.рф
С его помощью каждый гражданин может узнать о личной пользе нацпроектов, заявил
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/.
«Сегодня мы запускаем портал национальныепроекты.рф. Его отличительная особенность — это персональный подход к каждому жителю нашей страны. И самое важное — обратная связь с правительством», — сказал он.
Чернышенко подчеркнул, что такая обратная связь крайне важна для достижения, обозначенных президентом России Владимиром Путиным, национальных целей и выполнения эффективных мероприятий, заложенных в национальных проектах.
Платформа станет преемником сайта «Будущее России. Национальные проекты».