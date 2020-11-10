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13:06 (мск), источник: ТАСС

В России запустили портал национальныепроекты.рф

С его помощью каждый гражданин может узнать о личной пользе нацпроектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Интернет-портал национальныепроекты.рф запущен в России, он призван помочь населению получать сведения о личной пользе от реализации нацпроектов. Об этом на презентации в ТАСС в режиме видеосвязи сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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«Сегодня мы запускаем портал национальныепроекты.рф. Его отличительная особенность — это персональный подход к каждому жителю нашей страны. И самое важное — обратная связь с правительством», — сказал он.

Чернышенко подчеркнул, что такая обратная связь крайне важна для достижения, обозначенных президентом России Владимиром Путиным, национальных целей и выполнения эффективных мероприятий, заложенных в национальных проектах.

Вице-премьер отметил, что на сайте любой гражданин сможет узнать, как нацпроекты улучшают его жизнь, а также получить информацию о медицинских услугах, соцвыплатах, спортивных или культурных возможностях для развития. Также можно будет узнать о возможностях улучшения жилищных условий.

Платформа станет преемником сайта «Будущее России. Национальные проекты».

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