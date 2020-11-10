14:25 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Москва усилит ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
Дополнительные меры вводятся
Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне. Однако последние дни мы вновь видим существенный рост. В понедельник, 9 ноября было выявлено 6897 случаев заболевания — антирекорд за весь период пандемии.
По его словам, в середине августа лишь один из 100
На дистанционный режим обучения на это время переводят столичные вузы и колледжи. Эта мера носит обязательный характер для образовательных учреждений, подведомственных городу. Транспортные карты учащихся временно заблокируют. Для федеральных и частных колледжей дистанционка рекомендована. В отношении вузов планируют принять отдельное решение на федеральном уровне. При этом школьникам и студентам, переведенным на удаленное обучение, рекомендуют соблюдать домашний режим.
На это время приостанавливается оказание услуг общественного питания и проведения
«Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов (чекин) посетителей и работников», — отметил Сергей Собянин.
Посетителей будут пускать в театры, кинотеатры, концертные залы при условии заполнения залов не более чем на 25 процентов от общей вместимости. Массовые физкультурные и спортивные мероприятия с участием зрителей могут проводиться только по согласованию с городским Департаментом спорта.
Временно приостанавливают проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей. Учреждения культуры снова будут проводить онлайн выставки, вернисажи, публичные лекции, тренинги, презентации,
Новые ограничения решили ввести сразу на два месяца
Правительство Москвы старается вводить неизбежные ограничения на максимально короткий срок, продлевая их по мере необходимости. «Однако в этот раз мы поступили иначе. Новые ограничения вводятся сразу на два месяца — до 15 января 2021 года», — добавил Мэр Москвы. По его словам, ограничения являются крайне неприятной, но вынужденной мерой. «Надеюсь, что они сработают и спасут тысячи жизней и здоровье многих москвичей», — подчеркнул Сергей Собянин.
В Москве продолжается рост количества подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сегодня развернуто более 15 тысяч коек для больных с COVID-19, задействовано 70 процентов этого фонда. При необходимости медики могут использовать коечный резерв.
В столице уже действуют меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В общественных местах необходимо надевать маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Людям старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания рекомендуют соблюдать домашний режим. Работодатели обязаны перевести на удаленную работу минимум 30 процентов сотрудников.
Указ Мэра Москвы «О внесении изменения в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ».