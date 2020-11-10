Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 10 ноябряБитва при Варне, переименование Сталинграда в Волгоград, присуждение Нобелевской премии по литературе Бунину и другие события этого дня
Фоторепортажи
1010 самых грязных рек России
24Скончался легендарный сэр Шон Коннери
14:25 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва усилит ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19

Дополнительные меры вводятся из-за нестабильной ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Из-за нестабильной ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Москве примут дополнительные меры для борьбы с пандемией. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге.

Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне. Однако последние дни мы вновь видим существенный рост. В понедельник, 9 ноября было выявлено 6897 случаев заболевания — антирекорд за весь период пандемии.
Сергей Собянин

По его словам, в середине августа лишь один из 100 ПЦР-тестов давал положительный результат. В конце октября положительных тестов стало 5,8 процента, а затем 7,5 процента. «И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации. К тому же медленно, но верно растет число заболевших ОРВИ и другими сезонными респираторными заболеваниями. И это тоже значительно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, которая и так работает на пределе», — написал Сергей Собянин.

В этих условиях город вводит дополнительные меры противодействия коронавирусу. Они будут действовать два месяца — с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года (включительно).

На дистанционный режим обучения на это время переводят столичные вузы и колледжи. Эта мера носит обязательный характер для образовательных учреждений, подведомственных городу. Транспортные карты учащихся временно заблокируют. Для федеральных и частных колледжей дистанционка рекомендована. В отношении вузов планируют принять отдельное решение на федеральном уровне. При этом школьникам и студентам, переведенным на удаленное обучение, рекомендуют соблюдать домашний режим.

Ресторанам и клубам с 13 ноября запрещено принимать посетителей с 23:00 до 06:00.

На это время приостанавливается оказание услуг общественного питания и проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках, караоке, в боулинг-клубах, картинг-центрах и так далее. Ограничение не распространяется на продажу товаров и оказание бытовых услуг. Заведения смогут работать круглосуточно на вынос, а также доставлять курьером готовые блюда.

Читайте также
Интерактивный помощник готов помогать без больничных и выходных

«Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов (чекин) посетителей и работников», — отметил Сергей Собянин.

Посетителей будут пускать в театры, кинотеатры, концертные залы при условии заполнения залов не более чем на 25 процентов от общей вместимости. Массовые физкультурные и спортивные мероприятия с участием зрителей могут проводиться только по согласованию с городским Департаментом спорта.

Временно приостанавливают проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей. Учреждения культуры снова будут проводить онлайн выставки, вернисажи, публичные лекции, тренинги, презентации, мастер-классы, рекламные акции онлайн. Ограничения не будут распространяться на официальные мероприятия, которые проходят по решению органов исполнительной власти.

На время будут закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры, лагеря, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и кафе, если они расположены в зданиях. Мероприятия для детей на открытом воздухе по-прежнему возможны.

Новые ограничения решили ввести сразу на два месяца из-за приближающихся зимних праздников. «Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий», — пояснил Сергей Собянин.

Читайте также
Власти Москвы заявили об отсутствии планов остановить стройки из-за COVID-19

Правительство Москвы старается вводить неизбежные ограничения на максимально короткий срок, продлевая их по мере необходимости. «Однако в этот раз мы поступили иначе. Новые ограничения вводятся сразу на два месяца — до 15 января 2021 года», — добавил Мэр Москвы. По его словам, ограничения являются крайне неприятной, но вынужденной мерой. «Надеюсь, что они сработают и спасут тысячи жизней и здоровье многих москвичей», — подчеркнул Сергей Собянин.

В Москве продолжается рост количества подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сегодня развернуто более 15 тысяч коек для больных с COVID-19, задействовано 70 процентов этого фонда. При необходимости медики могут использовать коечный резерв.

В столице уже действуют меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В общественных местах необходимо надевать маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Людям старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания рекомендуют соблюдать домашний режим. Работодатели обязаны перевести на удаленную работу минимум 30 процентов сотрудников.

Указ Мэра Москвы «О внесении изменения в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ».

Во время загрузки произошла ошибка.
Умер российский тренер по фигурному катанию
Власти смогут принудительно отправлять работников на удаленку
Песков: пребывание турецких военных в Карабахе не предусмотрено
Кондитер превратила пироги в иллюстрации к сказкам (фото)
Ученые проверят сообщения о пролетевшем над США «огненном шаре»
Усмирить соседа: как борются за тишину в домах
Gnezdo.ru
Вот как выглядят умытые звезды
Звезды и их сыновья в одном возрасте (фото)
Неземной красоты россиянки без грамма косметики
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Hi-Tech
Яхта-ледокол Тинькова отправилась в первую кругосветку Первую в мире яхту-ледокол La Datcha передали заказчику
Горячие темы на Авто
Поздравим президента ? 991
С Праздником вас товарищи !!! 465
Грусть, тоска, погода дрянь. 162
Пора и подкрепиться.) 120
Новости партнеров
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Россиян будут штрафовать за шашлык на собственной даче
Популярные темы на «Детях»
Муж хочет, чтобы я заработала на его лечение 780
Не могу разобраться 640
У подруги проблемы с дочерью.... 577
Давайте обсудим 433
Леди
Ольга Бузова спровоцировала слухи о помолвке Звезду можно поздравить?
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь