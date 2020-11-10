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16:23 (мск), источник: Интерфакс

Духовное управление мусульман России запретило браки с немусульманками

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU — В Духовном управлении мусульман РФ вынесли богословское заключение, согласно которому мусульманам не следует жениться на представительницах других религий.

Источник: РИА "Новости"

«Совет улемов ДУМ РФ постановил, что межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания (христиане, иудеи — ИФ), на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая», — говорится в заключении, опубликованном во вторник на сайте организации.

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По мнению богословов ДУМ РФ, в брак с мусульманином может вступить та немусульманка, которая, например, считает Иисуса не Богом, а Божьим посланником, наряду с Мухаммадом, признавая существование одного единого Бога, и выражает готовность следовать предписаниям Священного Корана.

Авторы заявления отмечают, что для двух столь близких людей, как муж и жена, для прочности их союза важно наличие общих жизненных ценностей. «Единство, схожесть супругов в вопросах религии и духовности является наиважнейшим условием их совместной счастливой жизни», — подчеркивается в сообщении.

Между тем исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев пояснил, что в суннитском исламе существует четыре правовых школы, три из них запрещают вступление в брак с немусульманками, а одна, самая распространённая в России — ханафитская, разрешала.

Получается, что богословское заключение ДУМ РФ противоречит школе, к которой принадлежат почти все их верующие. К тому же оно претендует на то, чтобы носить некий общеисламский характер, а это так же ненормально, как если бы Православная церковь стала делать заявления от имени всех христиан.
Роман Силантьев
исламовед

По его словам, тема браков с иноверцами действительно один из серьезных вопросов, поскольку многие мусульмане в России вступали в брак с христианками. «Тот же покойный Валиулла Якупов (заместитель муфтия Татарстана — ИФ) имел жену-христианку, и целый ряд мусульманских деятелей имеют жен, которые не сменили религию. Подобное решение ДУМ РФ способно создать проблемы», — считает Силантьев.

Богословское заключение Совета улемов ДУМ РФ было принято еще в июле, однако опубликовано на сайте муфтията только на этой неделе.

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