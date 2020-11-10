Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 10 ноябряБитва при Варне, переименование Сталинграда в Волгоград, присуждение Нобелевской премии по литературе Бунину и другие события этого дня
Фоторепортажи
11На западе Турции произошло мощное землетрясение
14Новые карантины в странах Европы
16:24 (мск), источник: РИА Новости

Разработан порядок оформления больничных сотрудниками на удаленке

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Дистанционные работники в случае болезни смогут отправлять работодателю «номер электронного листка нетрудоспособности», следует из поправки к законопроекту об «удаленке».

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА Новости

Авторами поправки к проекту федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы» выступили депутаты и сенаторы от «Единой России». Текст поправки есть в распоряжении РИА Новости.

«Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением либо представляет работодателю номер электронного листка нетрудоспособности», — говорится в поправке.

Там отмечается, что электронный листок нетрудоспособности может быть выдан медицинской организацией в том случае, если «указанная медицинская организация и работодатель являются участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа».

Проект о регулировании удаленной работы внесли в Госдуму председатель ГД Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.

Инициатива предлагает ввести три ключевых понятия. Первое — дистанционная (удаленная) работа, второе — временная дистанционная (удаленная) работа: такой режим работы предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя, третье — комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.

 В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса
Пушков сказал, что ждет Россию после победы Байдена
Москва усилит ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
Госдума утвердила новых министров и вице-премьера
Умер российский тренер по фигурному катанию
Песков: пребывание турецких военных в Карабахе не предусмотрено
Французы нашли письмо, отправленное с голубем 110 лет назад
Ученые проверят сообщения о пролетевшем над США «огненном шаре»
Усмирить соседа: как борются за тишину в домах
Кино
«Щемит сердце»: Кудрявцева отреагировала на гибель соведущего Александр Колтовой разбился при жесткой посадке легкомоторного самолета
Новости партнеров
Воры уговорили девочку пустить в квартиру. Там их ждал неприятный сюрприз
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Отсидевший Новиков рассказал, почему Ефремову не дадут жизни в колонии
Как без помощи врача и теста проверить себя на Covid-19, находясь дома
Популярные темы на «Детях»
Услышала от иностранца 269
Тема о хорошем) 161
По следам 139
кесарево "по желанию" из-за гемороя 133
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь