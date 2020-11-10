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16:22 (мск), источник: РБК

В Москве из-за коронавируса отменят новогодние гуляния

На улицах Москвы в этот Новый год не появятся городские ярмарки, узнал РБК. Ранее 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ужесточении действующих в городе ограничений на период как минимум до середины января.

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Источник: РИА "Новости"

В Москве в этом году из-за пандемии отменят новогодние гуляния, рождественские базары и фестивали, сообщили РБК два источника в столичном правительстве.

С 13 декабря 2019 года по 12 января 2020-го в Москве проходил новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество».

В столице работали порядка 40 различных площадок, главные праздничные мероприятия проходили на Манежной и Красной площадях.

Мэрия сообщала, что прошлогодний новогодний фестиваль побил рекорд по продолжительности и количеству посетителей: в праздничных гуляниях приняли участие более 26 млн человек.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие недели городские власти ждут ухудшения ситуации с коронавирусом. В городе с 15 ноября до середины января (то есть в том числе на период новогодних праздников) указом мэра ввели новые ограничения.

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Собянин отметил, что городские власти помнят о грядущих новогодних праздниках и, заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, хотят «избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий».

Среди ограничений — перевод на удаленку студентов городских вузов и колледжей, запрет на обслуживание посетителей в развлекательных заведениях в ночное время. Всем столичным организациям, которые оказывают очные услуги гражданам, рекомендовали ввести систему регистрации номеров телефонов посетителей и работников. С 15 ноября также запретят проведение спортивных мероприятий со зрителями, очное посещение выставочных залов, музеев, библиотек, лекций и тренингов, работу детских клубов, учебных центров и др. Работа театров и кинотеатров при этом разрешена при условии заполняемости зрительных залов не более чем на 25%.

9 ноября в столице зафиксировали абсолютный суточный рекорд по числу заболевших COVID-19, заболевание выявили у 6897 человек.

За последние сутки в Москве выявили 5902 новых случая, количество заболевших в столице с начала эпидемии достигло 481 068 человек. Из них выздоровели 346 889, скончались 7429 человек.

Москва занимает первое место в России по числу заболевших.

Анна Левинская, Наталья Демченко

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