16:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Письмо в бутылке 32-летней давности озадачило его автора
Женщина не помнит, что писала нечто подобное.
Житель Канады случайно обнаружил в озере Стерджен послание в бутылке, написанное еще 32 года назад.
Ларри Джонс работал на своем участке на берегу озера, когда увидел бутылку, застрявшую в грязи, сообщает UPI. Канадец и его супруга вместе вскрыли находку и обнаружили, что письмо было написано 13-летней девушкой по имени Анджела Ванкерховен 14 июля 1988 года.
Анджела написала, что отдыхает на озере в коттедже «Белый лебедь», а сама родом из городка Симко.
Новость о послании в бутылке показали по канадскому телевидению, ее увидела мать теперь уже взрослой Анджелы и рассказала о находке дочери.
Ларри и Анджела смогли связаться друг с другом и поговорить о письме из прошлого. Анджела подтвердила, что отдыхала в «Белом лебеде», но самим письмом женщина оказалась озадачена не на шутку. Анджела призналась, что совершенно не помнит, чтобы писала подобное послание. Она даже предположила, что
Анна Лысенко