Череп «кузена человека», найденный в ЮАР, пролил новый свет на эволюцию приматов
Череп принадлежит самцу парантропа массивного (Paranthropus robustus) — вымершего тупикового вида высших приматов. Ученые называют это существо «кузеном» нашего прямого предка, Homo erectus («человека прямоходящего»).
Ученые из университета Ла-Троб в Мельбурне раскопали череп еще два года назад в том же районе под названием Дримолен к северу от Йоханнесбурга, где в 2015 году в считанных метрах от места нынешней находки был обнаружен череп мальчика вида Homo erectus, относящийся примерно к той же эпохе.
О существовании парантропов науке известно с 1938 года, но найденные останки чаще всего были фрагментарными.
«Большая часть окаменелостей, обнаруживаемых то там, то здесь, представляла из себя единичные зубы. Заполучить череп — это очень, очень редкая удача», — заявила Би-би-си участница экспедиции доктор Анжелина Лис.
Исследователи обрабатывали и изучали находку два года. Во вторник результаты их работы были опубликованы в журнале Nature, Ecology & Evolution («Природа, экология и эволюция»).
Ученые пришли к выводу, что изменения климата два миллиона лет назад привели к быстрой эволюции этого вида.
По их мнению, климатические изменения, которые, возможно, привели к исчезновению австралопитеков, заставили парантропов адаптироваться к новым условиям, в результате они стали значительно крупнее.
Разборчивость в еде
Ученые считают, что в незапамятные времена на юге Африки одновременно жили целых три вида человекоподобных существ, соперничавших друг с другом.
Парантроп массивный имел меньший объем мозга и более крупные зубы по сравнению с человеком прямоходящим, а его лицевые мышцы позволяли откусывать и пережевывать более твердую пищу.
Доктор Мартин считает, что парантропы в процессе эволюции приобрели способность пережевывать кору, клубни и прочие твердые растения, составлявшие основу их рациона.
Однако это преимущество сошло на нет, когда пищевая база парантропов сократилась из-за климатических изменений.
Предкам человека помогла выжить всеядность — они употребляли в пищу и растения, и мясо, поэтому были менее уязвимы в голодные времена.
«Эти очень разные виды представляли два эволюционных эксперимента. Один из них оказался более удачным, и спустя два миллиона лет привел к нам. Хотя, судя по палеонтологическим находкам, парантропы когда-то были в этих краях многочисленнее, чем первобытные люди», — отмечает доктор Лис.
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