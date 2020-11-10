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18:39 (мск), источник: BBC News Русская служба

Череп «кузена человека», найденный в ЮАР, пролил новый свет на эволюцию приматов

Череп принадлежит самцу парантропа массивного (Paranthropus robustus) — вымершего тупикового вида высших приматов. Ученые называют это существо «кузеном» нашего прямого предка, Homo erectus («человека прямоходящего»).

Источник: LA TROBE UNIVERSITY

Два вида долгое время жили бок о бок, но парантропы исчезли раньше.

Австралийские исследователи утверждают, что эта находка проливает дополнительный свет на эволюцию нашего вида.

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Ученые из университета Ла-Троб в Мельбурне раскопали череп еще два года назад в том же районе под названием Дримолен к северу от Йоханнесбурга, где в 2015 году в считанных метрах от места нынешней находки был обнаружен череп мальчика вида Homo erectus, относящийся примерно к той же эпохе.

О существовании парантропов науке известно с 1938 года, но найденные останки чаще всего были фрагментарными.

«Большая часть окаменелостей, обнаруживаемых то там, то здесь, представляла из себя единичные зубы. Заполучить череп — это очень, очень редкая удача», — заявила Би-би-си участница экспедиции доктор Анжелина Лис.

Исследователи обрабатывали и изучали находку два года. Во вторник результаты их работы были опубликованы в журнале Nature, Ecology & Evolution («Природа, экология и эволюция»).

Ученые пришли к выводу, что изменения климата два миллиона лет назад привели к быстрой эволюции этого вида.

По их мнению, климатические изменения, которые, возможно, привели к исчезновению австралопитеков, заставили парантропов адаптироваться к новым условиям, в результате они стали значительно крупнее.

Разборчивость в еде

Ученые считают, что в незапамятные времена на юге Африки одновременно жили целых три вида человекоподобных существ, соперничавших друг с другом.

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Парантроп массивный имел меньший объем мозга и более крупные зубы по сравнению с человеком прямоходящим, а его лицевые мышцы позволяли откусывать и пережевывать более твердую пищу.

Доктор Мартин считает, что парантропы в процессе эволюции приобрели способность пережевывать кору, клубни и прочие твердые растения, составлявшие основу их рациона.

Однако это преимущество сошло на нет, когда пищевая база парантропов сократилась из-за климатических изменений.

Предкам человека помогла выжить всеядность — они употребляли в пищу и растения, и мясо, поэтому были менее уязвимы в голодные времена.

«Эти очень разные виды представляли два эволюционных эксперимента. Один из них оказался более удачным, и спустя два миллиона лет привел к нам. Хотя, судя по палеонтологическим находкам, парантропы когда-то были в этих краях многочисленнее, чем первобытные люди», — отмечает доктор Лис.

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