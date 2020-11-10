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18:37 (мск), источник: Газета.Ру

Муфтий объяснил запрет на браки с немусульманками

Заключение Духовного управления мусульман России (ДУМР), согласно которому мусульманам не следует жениться на представительницах других религий, не является тотальным запретом на такие браки.

Источник: Совет Федерации

Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигулла Аширов. По его словам, схожие нормы существуют и в православии.

«Такая постановка вопроса существует и в нормах РПЦ. Там декларируется, что православная христианка не должна выходить за иноверца. Во многих правовых школах ислама тоже такой принцип есть. Это все не касается светской жизни. Религиозная жизнь устанавливает свои принципы, светская жизнь — свои. Тем более это постановление одного из духовных управлений, которых у нас не один десяток. У других управлений могут быть совершенно другие воззрения. Ничего тут такого обязательного и экстраординарного для российского общества нет», — объяснил муфтий.

Ранее ДУМР опубликовал богословское заключение, в котором ограничил право мусульман заключать браки с немусульманками. Документ был принят еще в 2019 году, однако опубликовали его только сейчас.

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