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03:27 (мск), источник: Известия

Риск заболеть COVID-19 выше у играющих на кларнете и гобое

Из музыкантов наиболее уязвимы перед коронавирусом кларнетисты, гобоисты и саксофонисты. Это показало исследование группы немецких ученых из Фрайбургского университета имени Альберта Людвига, проведенное в содружестве с сотрудниками Фрайбургского института музыкальной медицины. В нем приняли участие 141 человек: профессиональные музыканты и вокалисты.

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Источник: РИА "Новости"

Специалисты поместили в каждое из репетиционных помещений датчики СО2. Основной источник SARS-CoV-2, как и измеряемого учеными CO2 — дыхание человека. Скорость выброса частиц зависит от активности людей в помещении. Чем интенсивнее нагрузка, тем больше концентрация и CO2, и вируса в воздухе комнаты. Ученые измерили скорость нагнетания СО2 у разных инструменталистов.

В результате стало ясно, что больше всего углекислого газа во время исполнения выдыхают духовики, а не вокалисты, как считалось раньше. Более того, певцы по возможностям нагнетания СО2 оказались наравне с людьми, просто разговаривающими в комнатах.

Самыми высокоинтенсивными концентраторами СО2 оказались музыканты, играющие на кларнете, гобое и саксофоне.

«Было установлено, что только один инструмент — туба — находится на низком уровне риска в отношении выброса аэрозоля», — отметили авторы статьи.

Также исследователи пишут, что опасаться SARS-CoV-2 стоит трубачам и тромбонистам. А вот вокалисты выделяют много СО2 только при очень высокой интенсивности голоса (90−100 дБ).

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