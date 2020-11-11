Риск заболеть COVID-19 выше у играющих на кларнете и гобое

Специалисты поместили в каждое из репетиционных помещений датчики СО2. Основной источник SARS-CoV-2, как и измеряемого учеными CO2 — дыхание человека. Скорость выброса частиц зависит от активности людей в помещении. Чем интенсивнее нагрузка, тем больше концентрация и CO2, и вируса в воздухе комнаты. Ученые измерили скорость нагнетания СО2 у разных инструменталистов.
В результате стало ясно, что больше всего углекислого газа во время исполнения выдыхают духовики, а не вокалисты, как считалось раньше. Более того, певцы по возможностям нагнетания СО2 оказались наравне с людьми, просто разговаривающими в комнатах.
Самыми высокоинтенсивными концентраторами СО2 оказались музыканты, играющие на кларнете, гобое и саксофоне.
«Было установлено, что только один инструмент — туба — находится на низком уровне риска в отношении выброса аэрозоля», — отметили авторы статьи.
Также исследователи пишут, что опасаться SARS-CoV-2 стоит трубачам и тромбонистам. А вот вокалисты выделяют много СО2 только при очень высокой интенсивности голоса (90−100 дБ).