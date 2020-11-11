Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 11 ноябряЗаключение Компьенского перемирия, открытие движения по первой железной дороге в России, катастрофа в австрийском поселке Капрун и другие важные события этого дня
Фоторепортажи
11На западе Турции произошло мощное землетрясение
12Толпа устроила погромы во время протестов в Филадельфии
04:46 (мск), источник: РИА Новости

Ученые смогли получить эффективное вещество для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Специалисты Медицинской школы Университета Питтсбурга в США смогли выделить из организма лам сильнодействующие фрагменты антител к коронавирусу, пишет журнал Science.

COVID-19: Новые случаи
США
05:10 (мск)Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус в продуктах
Новости по теме
Вся статистика
Источник: Reuters

В основу работы положено исследование реакции ламы на введенный ей белок-«шип» вируса SARS-CoV-2. Ученые выявили, что спустя два месяца с начала внедрения вируса в организм ламы, ее иммунная система стала вырабатывать зрелые нанотела против SARS-CoV-2.

Далее ученые идентифицировали нанотела, которые сильнее всего связываются с SARS-CoV-2. Они более эффективны, чем другие антитела лам.

Читайте также
Почему антибиотики бесполезны и даже опасны при коронавирусе

Антитела лам, называемые «нанотелами», значительно меньше человеческих и лучше нейтрализуют коронавирус. Помимо этого, они характеризуются стабильностью. В перспективе с их помощью можно создать препараты для лечения COVID-19.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.

В России вирусом заражены более 1,8 миллиона человек, из которых около 1,35 миллиона выздоровели.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса
Пушков сказал, что ждет Россию после победы Байдена
Помпео пообещал плавную передачу власти в США
Чешская разведка предупредила об угрозе Третьей мировой войны
Алтайские медики, привитые вакциной, заразились коронавирусом
Умер замкомандующего Западным военным округом генерал Евтушенко
В России бюджетникам начнут платить по-новому
Власти Дании признали ошибочным приказ об убийстве всех норок
Hi-Tech
Новейшая техника Apple. На что она способна и сколько стоит Компания постепенно отказывается от Intel
Горячие темы на Авто
Поздравим президента ? 1011
Украина пригрозила Никарагуа санкциями за открытие консульства в Крыму. 212
Грусть, тоска, погода дрянь. 162
Поздравляю с Днем советской милиции, товарищи! 142
Кино
Марина Александрова показала себя в образе Стервеллы Де Виль Актриса вдохновилась стилем злодейки из диснеевского мультфильма «101 далматинец»
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Отсидевший Новиков рассказал, почему Ефремову не дадут жизни в колонии
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
Дети
Повзрослевшая дочь Асмус и Харламова восхитила сеть Девочка растет настоящей красавицей (фото)
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь