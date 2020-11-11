Ученые смогли получить эффективное вещество для борьбы с коронавирусом

В основу работы положено исследование реакции ламы на введенный ей белок-«шип» вируса SARS-CoV-2. Ученые выявили, что спустя два месяца с начала внедрения вируса в организм ламы, ее иммунная система стала вырабатывать зрелые нанотела против SARS-CoV-2.
Далее ученые идентифицировали нанотела, которые сильнее всего связываются с SARS-CoV-2. Они более эффективны, чем другие антитела лам.
Антитела лам, называемые «нанотелами», значительно меньше человеческих и лучше нейтрализуют коронавирус. Помимо этого, они характеризуются стабильностью. В перспективе с их помощью можно создать препараты для лечения COVID-19.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
В России вирусом заражены более 1,8 миллиона человек, из которых около 1,35 миллиона выздоровели.