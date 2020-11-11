Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
1010 самых грязных рек России
16Скончался Михаил Жванецкий
05:55 (мск), источник: РИА Новости

«Роскосмос» начал создавать двигатель для многоразовой ракеты

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Конструкторское бюро химического машиностроения имени Исаева (входит в «Роскосмос») начало создание двигателя для демонстратора многоразовой ракеты «Крыло-СВ», сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Источник: РИА Новости

В апреле 2018 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, будучи тогда вице-премьером, заявил, что Россия в силу своего географического положения не может создать ракеты как у Илона Маска, а должна использовать схему возвращения крылатых блоков. По его словам, SpaceX запускает ракеты с мыса Канаверал и «ловит» ступени на морскую платформу, а в российских условиях такой платформы быть не может. В октябре 2019 года он повторил эту же мысль. В апреле 2020 года Рогозин назвал такую ракету более эффективной, чем Falcon 9 Маска.

Читайте также
Рогозин ответил на критику Путина новых программ «Роскосмоса»

«В соответствии с техническим заданием на базе АО «Конструкторское бюро химического машиностроения имени А. М. Исаева» 2 ноября начала работу лаборатория Фонда перспективных исследований по разработке двигателя на криогенных компонентах для летно-экспериментального демонстратора многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков «Крыло-СВ», — сказали агентству в пресс-службе.

Головным исполнителем проекта выступает ЦНИИМАШ. Он же отвечает в целом за разработку ракеты. Ранее сообщалось, что ракетный двигатель может получить название «Вихрь».

Работы над проектом ракеты «Крыло-СВ» начались несколько лет назад, а в феврале 2020 года стартовала разработка летного демонстратора.

Летные испытания демонстратора, то есть его первый полноценный пуск, намечены на рубеж 2023 года. После испытаний будет принято решение о создании полноценной ракеты.
Умный атом
Узнай, какой мир ждет тебя в будущем

«Крыло-СВ» — это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса. Ракета будет иметь размеры шесть метров в длину и 0,8 метра в диаметре. Демонстратор ракеты будет размером в одну треть от оригинала. Ракета будет перемещаться на гиперзвуковых скоростях — до 6 чисел Маха.

Пуски планируется проводить с полигона Капустин Яр в сторону Каспийского моря. Предполагается, что после отделения второй ступени, которая продолжит полет со спутником на борту, первая многоразовая ступень для повторного использования будет возвращаться на космодром на крыльях и с использованием авиационного двигателя.

Это уже третья попытка предприятий «Роскосмоса» разработать крылатую ракету космического назначения. В 2001 году макет крылатой ракеты «Байкал» демонстрировался в Ле-Бурже, а в начале 2010-х Центр Хруничева разрабатывал проект МРКС-1 — крылатой первой ступени для «Ангары». Оба проекта так и не получили развитие, но наработки по ним используются в новом проекте крылатого носителя.

 В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса
Пушков сказал, что ждет Россию после победы Байдена
Помпео пообещал плавную передачу власти в США
Чешская разведка предупредила об угрозе Третьей мировой войны
Алтайские медики, привитые вакциной, заразились коронавирусом
В России бюджетникам начнут платить по-новому
Умер замкомандующего Западным военным округом генерал Евтушенко
Власти Дании признали ошибочным приказ об убийстве всех норок
СМИ: ученые получили эффективное вещество против COVID
Hi-Tech
Новейшая техника Apple. На что она способна и сколько стоит Компания постепенно отказывается от Intel
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
"Единая Россия" выступила в защиту работающих пенсионеров
Дети
Повзрослевшая дочь Асмус и Харламова восхитила сеть Девочка растет настоящей красавицей (фото)
Леди
Ольга Бузова спровоцировала слухи о помолвке Звезду можно поздравить?
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь