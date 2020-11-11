Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
24Теракт в центре Вены
11На западе Турции произошло мощное землетрясение
03:36 (мск), источник: Известия

«Дипломы по требованию» могут появиться в России через пять-десять лет

Переход к дипломам «по требованию» в России может занять пять-десять лет. Об этом в интервью «Известиям» заявил специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

— Это дипломы, которые будут показывать актуальный уровень знаний выпускника на данный момент. Например, раньше у человека была «тройка» по некому языку программирования. Он прошел курсы, многому научился, и знает язык «на пятерку». Этот факт можно будет внести в диплом, и он будет соответствовать знаниям человека сейчас, а не когда он получал документ, — пояснил он суть механизма.

Пока никаких инициатив со стороны государственных структур для «дипломов по требованию» нет, подчеркнул Дмитрий Песков. По его мнению, произойдет естественный переход к новому формату, который может занять пять-десять лет.

Читайте также
В России предложили создать электронный кабинет управления правами граждан

Ранее Дмитрий Песков в ходе лекции для образовательного интенсива «Архипелаг 20.35» допустил, что в будущем аттестаты могут перестать действовать бессрочно.

— Бредово же выдавать диплом на всю оставшуюся жизнь… Сегодня этот абсурд является правилом. Кто вам сказал, что он не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил? — отметил спецпредставитель президента.

Идея «сроков годности» для вузовских дипломов с Минобрнауки России не обсуждалась, сообщала пресс-служба ведомства во вторник.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Учиться в уединении: школьники хотят перейти на дистанционное обучение
Бриллиант навсегда: на торги выставлены редкие драгоценности и книга про Бонда
Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого Ми-24
Алтайские медики, привитые вакциной, заразились коронавирусом
В России бюджетникам начнут платить по-новому
Власти Дании признали ошибочным приказ об убийстве всех норок
В Японии придумали роборуку для одиноких мужчин
Компании объявят простой при невозможности перевода на удаленку
Gnezdo.ru
Им не было 35: пять актеров, которые ушли из жизни
5 вещей, которые сводят на нет любовь женщины
4 российских актёра, которые сильно постарели
4 актера из "Бедной Насти", которые ушли из жизни
Hi-Tech
Новейшая техника Apple. На что она способна и сколько стоит Компания постепенно отказывается от Intel
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
5 актеров, которые ушли из жизни слишком рано
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
17 стрижек: молодят мгновенно
Ученый показал, куда человек попадает после смерти
Леди
Ольга Бузова спровоцировала слухи о помолвке Звезду можно поздравить?
Новости партнеров
Президент России призвал вместе беречь землю, воздух и воду
Спутницу Навального уличили в работе на западные спецслужбы
Правда из Германии
Даже либералы вынуждены признать: в историю с отравлением не поверили
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь