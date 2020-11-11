03:36 (мск), источник: Известия
«Дипломы по требованию» могут появиться в России через пять-десять лет
Переход к дипломам «по требованию» в России может занять
— Это дипломы, которые будут показывать актуальный уровень знаний выпускника на данный момент. Например, раньше у человека была «тройка» по некому языку программирования. Он прошел курсы, многому научился, и знает язык «на пятерку». Этот факт можно будет внести в диплом, и он будет соответствовать знаниям человека сейчас, а не когда он получал документ, — пояснил он суть механизма.
Пока никаких инициатив со стороны государственных структур для «дипломов по требованию» нет, подчеркнул Дмитрий Песков. По его мнению, произойдет естественный переход к новому формату, который может занять
Ранее Дмитрий Песков в ходе лекции для образовательного интенсива «Архипелаг 20.35» допустил, что в будущем аттестаты могут перестать действовать бессрочно.
— Бредово же выдавать диплом на всю оставшуюся жизнь… Сегодня этот абсурд является правилом. Кто вам сказал, что он не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил? — отметил спецпредставитель президента.
Идея «сроков годности» для вузовских дипломов с Минобрнауки России не обсуждалась, сообщала