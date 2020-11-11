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07:31 (мск), источник: ТАСС

Институт Пушкина назвал «самоизоляцию» и «обнуление» словами года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина назвал «самоизоляцию» и «обнуление» словами 2020 года. Об этом ТАСС в среду рассказал доктор филологических наук, научный руководитель проекта «Слово года» Института Пушкина Михаил Осадчий.

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Источник: РИА "Новости"

Эксперты отобрали наиболее значимые и обсуждаемые темы года. Авторы исследования выяснили, что с большим отрывом лидируют две темы, оставляя позади все остальное, это пандемия и внесение изменений в Конституцию РФ.

На основе анализа текстов тематических блоков были отобраны ключевые слова, которые характеризуются, с одной стороны, высокой частотностью, с другой — смысловой емкостью и значимостью.

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«По результатам этого анализа выявлено два несомненных лидера: слово “самоизоляция” продемонстрировало рост популярности более чем в 10 раз, похожий показатель у слова “обнуление”, оно на втором месте», — сказал собеседник ТАСС.

В финал также вышли слова «голосование», «дистанцирование», «карантин», «ковид», «конституция», «коронавирус», «поправки», «удаленка». Победитель определялся по росту частотности использования на фоне трех предыдущих лет. Осадчий заметил, что из данного анализа было исключено слово «ковид», поскольку его до последнего времени не существовало и сравнивать было не с чем.

Научный руководитель обратил внимание на то, что колоссальный рост частотности — в девять раз — показали слова «карантин», «коронавирус» и «удаленка».

Слова «поправки», «голосование» прибавили меньше, они звучали примерно в пять раз чаще, чем обычно. Аутсайдером, указал эксперт, стало слово «дистанцирование».

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