Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 11 ноябряЗаключение Компьенского перемирия, открытие движения по первой железной дороге в России, катастрофа в австрийском поселке Капрун и другие важные события этого дня
Фоторепортажи
24Теракт в центре Вены
18Насилие и борьба с ним — в объективах лучших фотографов мира
13:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Здание поликлиники в российском городе выставили на продажу за рубль

В Великом Устюге решили выставить на продажу здание-памятник, где ранее находилась детская районная поликлиника. Власти города оценили объект в 1 рубль, ему требуется ремонт. Об этом сообщает российский портал «35медиа».

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Статьи
11 вещей в доме, у которых есть срок годности (может, пора выбросить?)

По предварительным данным, реставрация обойдется почти в 14 миллионов рублей. Впоследствии в здании можно будет открыть гостиницу или торговый центр. Кроме того, его разрешено использовать как многоквартирный жилой дом.

Все расходы по реставрации деревянного объекта предстоит взять на себя новому собственнику. Здание возвели в XIX веке. По словам специалистов, фундамент, сруб, перекрытия, лестницы — в хорошем состоянии, но полы, потолки, кровля, печи, окна и двери нуждаются в ремонте.

Ранее, в сентябре, неизвестный выставил на продажу квартиру в поселке городского типа Воргашор (Республика Коми) за один рубль. «Однушка» расположена на первом этаже пятиэтажного панельного дома. Ее общая площадь — 30 квадратных метров.

 Джо Байден стал новым президентом США. Что будет с Америкой и миром?
Раскрыты подробности утечки интимного видео Дзюбы
Центр Гамалеи оценил эффективность вакцины «Спутник V»
В Госдуме оценили шансы продления новогодних каникул
СМИ узнали о препятствиях для распространения вакцины Pfizer
В России изменились правила оплаты услуг ЖКХ
Березовый гриб подавил размножение частиц коронавируса
Солдатский досуг и застолья: уникальные снимки Первой мировой
Кириенко возглавит рабочую группу развития креативных индустрий
Горячие темы на Авто
Поздравим президента ? 1017
Украина пригрозила Никарагуа санкциями за открытие консульства в Крыму. 240
Грусть, тоска, погода дрянь. 162
Поздравляю с Днем советской милиции, товарищи! 143
Кино
86-летняя Бардо заявила, что никогда не жалела об уходе из кино Актриса считает, что кинематограф «больше не побуждает мечтать»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Тема о хорошем) 311
А кто все таки должен воспитывать? 212
Мой ребенок - левша 137
Проблемы с ходьбой в полтора года 118
Новости партнеров
Военные фото из пыльных архивов, которые мало кто видел
Из Северной Осетии пришла неожиданная новость о Бодрове-младшем
Самый заметный признак приближающейся онкологии
Врачи назвали продукт, ускоряющий выздоровление при ковиде
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь