Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новая эра коммерческого освоения космоса Пандемия взбудоражила все сектора мировой экономики. Космическая промышленность не осталась в стороне
Фоторепортажи
11На западе Турции произошло мощное землетрясение
16Названа самая смешная фотография дикой природы 2020 года
10:55 (мск), источник: РИА Новости

Создана самая точная 3D-модель коронавируса

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ученые университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии создали самую точную 3D-модель коронавируса.

COVID-19: Новые случаи
США
11:11 (мск)В России впервые с 5 ноября выявили менее 20 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
Новости по теме
Вся статистика
Источник: KAUST; Ivan Viola

Как сообщается на сайте учреждения, для разработки модели использовались снимки, сделанные с помощью микроскопа, и базы данных белков.

Умный атом
Узнай, какой мир ждет тебя в будущем

По словам ученых, их разработка демонстрирует современную структуру вируса SARS-CoV-2 на уровне атомов и выявляет детали, которые ранее было невозможно увидеть.

«Наша модель показывает полную ультраструктуру вируса в том виде, в каком мы ее знаем на сегодняшний день, а не просто произвольно размещенные неполные белки-шипы на липидной мембране», — отметил один из авторов исследования Нган Нгуен.

Ученые считают, что их модель позволит исследовать ранее не изученные аспекты вируса и ускорить создание лекарств от COVID-19.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса
Пушков сказал, что ждет Россию после победы Байдена
Пашинян назвал причину подписания соглашения по Карабаху
В лесах Тамбовской области осталось всего два волка
В России выявили менее 20 тысяч случаев COVID за сутки
В России изменились правила оплаты услуг ЖКХ
Центр «Вектор» нашел новое средство для борьбы с COVID-19
СМИ: серьезные нарушения на выборах в США не подтвердились
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько COVID-19 живет в комарах
Горячие темы на Авто
Поздравим президента ? 1016
Украина пригрозила Никарагуа санкциями за открытие консульства в Крыму. 240
Грусть, тоска, погода дрянь. 162
Поздравляю с Днем советской милиции, товарищи! 143
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Распродажа 11.11: на что неприлично упали цены Пришло время большого шопинга и огромных скидок!
Леди
Бытовая техника и товары для красоты: как сэкономить на распродаже Пришло время нереальных скидок
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь