10:55 (мск), источник: РИА Новости
Создана самая точная 3D-модель коронавируса
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ученые университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии создали самую точную 3D-модель коронавируса.
Как сообщается на сайте учреждения, для разработки модели использовались снимки, сделанные с помощью микроскопа, и базы данных белков.
По словам ученых, их разработка демонстрирует современную структуру вируса SARS-CoV-2 на уровне атомов и выявляет детали, которые ранее было невозможно увидеть.
«Наша модель показывает полную ультраструктуру вируса в том виде, в каком мы ее знаем на сегодняшний день, а не просто произвольно размещенные неполные
Ученые считают, что их модель позволит исследовать ранее не изученные аспекты вируса и ускорить создание лекарств от COVID-19.