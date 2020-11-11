Минкультуры поручило театрам сократить число продаваемых билетов

«Руководителям находящихся на территории города Москвы организаций — театров, концертных залов, филармоний и других организаций исполнительских искусств дополнительно к мерам, предусмотренным пунктом 1 настоящего приказа: обеспечить с 13 ноября 2020 года реализацию билетов на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно, с учетом ранее реализованных билетов, исходя из заполняемости мест проведения мероприятий не более 25% от общей вместимости места проведения мероприятий», — указано в документе.
Уточняется, что требование относится также к организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов.