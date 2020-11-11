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11:10 (мск), источник: m24.ru

Федеральные музеи в Москве приостановят проведение выставок

Федеральные музеи и музеи-заповедники Москвы не будут проводить выставки до 15 января 2021 года. Соответствующий приказ выпустило министерство культуры РФ.

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Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Запрет начнет действовать с 13 ноября. Он будет распространяться на такие формы работы музея, как проведение выставок, групповых экскурсий и других зрелищных, культурных, просветительских и иного рода мероприятий.

Министерство культуры РФ также дало указание подведомственным театрам, кинозалам и учреждениям, организующим концерты, сократить число продаваемых билетов для борьбы с коронавирусом.

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«Обеспечить с 13 ноября 2020 года реализацию билетов на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно, с учетом ранее реализованных билетов, исходя из заполняемости мест проведения мероприятий не более 25% от общей вместимости места проведения мероприятий», — сказано в документе.

10 ноября в Москве усилили ограничения в связи с ростом количества заболевших коронавирусом. В комплекс мероприятий вошло условие работы театров, кинотеатров и концертных залов.

На две недели из-за коронавируса закрылся Московский театр юного зрителя. Ограничение принято самим культурным учреждением и будет действовать до 21 ноября.

Также до 16 ноября не работает московская «Школа современной пьесы».

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