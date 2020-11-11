11:10 (мск), источник: m24.ru
Федеральные музеи в Москве приостановят проведение выставок
Федеральные музеи и
Запрет начнет действовать с 13 ноября. Он будет распространяться на такие формы работы музея, как проведение выставок, групповых экскурсий и других зрелищных, культурных, просветительских и иного рода мероприятий.
Министерство культуры РФ также дало указание подведомственным театрам, кинозалам и учреждениям, организующим концерты, сократить число продаваемых билетов для борьбы с коронавирусом.
«Обеспечить с 13 ноября 2020 года реализацию билетов на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно, с учетом ранее реализованных билетов, исходя из заполняемости мест проведения мероприятий не более 25% от общей вместимости места проведения мероприятий», — сказано в документе.
10 ноября в Москве усилили ограничения в связи с ростом количества заболевших коронавирусом. В комплекс мероприятий вошло условие работы театров, кинотеатров и концертных залов.
На две недели
Также до 16 ноября не работает московская «Школа современной пьесы».