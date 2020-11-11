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10:44 (мск), источник: Коммерсантъ

В лесах Тамбовской области осталось всего два волка

В текущем году в Тамбовской области специалисты охотуправления зарегистрировали в лесах только двух волков, сообщил ТАСС начальник отдела управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона Алексей Соколов. В 2007 году волков в области было в пять раз больше.

Источник: christels/СС0

Волк — наиболее известный символ региона. Известность словосочетание «тамбовский волк» приобрело в 1950 году благодаря фильму «Дело Румянцева», в котором один из героев эмоционально произнес: «Тамбовский волк тебе товарищ!» Выражение стало крылатым. На выезде из Тамбова установлен деревянный памятник «Тамбовский волк — надежный товарищ».

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«В этом году мы зарегистрировали на территории региона в Пичаевском и Моршанском районах всего двух волков, в прошлом году их было четыре, а, к примеру, в 2007-м мы фиксировали десять голов. Учет зверя ведется по его следам, для этого применяются специальные расчеты, учитывается также маршрут животного. Разумеется, это непростой процесс, ведь лес не сарай, куда можно загнать всех животных и пересчитать по головам, поэтому подсчет относительный», — сказал собеседник агентства.

Соколов пояснил, что много волков на Тамбовщине было в годы Великой Отечественной войны. Позже их стали отстреливать из-за угрозы для домашнего скота. Добыча волка в регионе все еще разрешена. «Фактическая его численность несколько выше, так как животные могут мигрировать к нам из соседних Рязанской и Пензенской областей. В среднем за сезон мы выдаем около 10−12 таких разрешений. Но даже в этом случае за последние пять лет у нас в регионе не было отстрелено ни одного волка», — добавил Алексей Соколов.

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