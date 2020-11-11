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10:57 (мск), источник: ТАСС

Виктора Дробыша госпитализировали с коронавирусом

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/ — Композитор сообщил, что находится в больнице не первый день.

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Источник: РИА "Новости"
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Композитор и продюсер Виктор Дробыш проходит лечение от коронавируса в стационаре. Об этом он сообщил ТАСС в среду.

«Уже не первый день лежу в больнице. Но все не так страшно», — заверил Дробыш.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации 54-летнего музыканта с пневмонией.

Виктор Дробыш — заслуженный артист России. Его песни исполняют Кристина Орбакайте, Валерия, Григорий Лепс и многие другие звезды отечественной эстрады.

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