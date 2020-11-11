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11:55 (мск), источник: ТАСС Наука

Березовый гриб подавил размножение частиц коронавируса

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Ученые Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске доказали, что экстракт березового гриба чаги может подавлять размножение частиц коронавируса нового типа в пробирке. Это говорит о том, что на основе такого экстракта можно создать противовирусный препарат, пишет «Наука из первых рук».

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Источник: Tomas Čekanavičius/CC BY-SA 3.0

Чага — это народное название паразитного гриба трутовик скошенный (Inonotus obliquus). Чаще всего он начинает расти на поврежденных участках коры березы, но встречается и на других деревьях — например, ольхе, рябине или клене.

Экстракт чаги используют в народной медицине для профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний, болезней печени, сердца, туберкулеза.

Ученые объясняют его лечебные свойства биологически активными веществами, которые образуются при взаимодействии березы и гриба.
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Ранее специалисты «Вектора» уже испытывали активность экстракта чаги к вирусу иммунодефицита 1-го типа, простого герпеса 2-го типа, вируса Западного Нила и вируса натуральной оспы. Их исследования показали, что извлеченные из чаги водные экстракты подавляли все исследованные в работе вирусы, включая ВИЧ. Однако лекарств от этих вирусов на основе чаги пока не создали.

Вирусологи центра «Вектор» изучили, могут ли водные экстракты аптечной чаги влиять на жизнедеятельность коронавируса SARS-CoV-2.

Для этого ученые нанесли на культуру клеток экстракты чаги в разных концентрациях. Спустя некоторое время на них же наносили штамм коронавируса нового типа.

Оказалось, что экстракт понижает активность патогенных частиц. Исследователи считают, что, учитывая низкую токсичность чаги, на ее основе можно создавать препараты против коронавируса. Исследователи уже подали заявку на патент.
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Ученые разработали несколько способов приготовления концентрированных водных экстрактов чаги, один из которых можно использовать в домашних условиях. Эффективность экстракта чаги, приготовленного по этой методике, проверила на себе одна из авторов исследования, а также ее коллеги и знакомые.

По их словам, через 5−7 дней симптомы инфекции прошли.

Однако все они проходили симптоматическое лечение (например, принимали жаропонижающие препараты), полноценного исследования эффективности чаги против COVID-19 ученые не проводили и не доказали ее.

Поэтому в данном случае неизвестно, что конкретно помогло против симптомов коронавирусной инфекции — экстракт чаги, симптоматическое лечение или болезнь прошла сама.

Следует добавить, что это исследование не проходило проверку независимых экспертов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из этого исследования нужно относиться осторожно.

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