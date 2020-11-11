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12:06 (мск), источник: РИА Новости

Выявлены случаи взаимного заражения коронавирусом норок и человека

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Нидерландские ученые провели полногеномное секвенирование вируса SARS-CoV-2, поразившего животных и людей на норковых фермах страны и выяснили, что первоначально занесенный человеком вирус активно распространился среди норок, после чего началась обратная передача. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

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Источник: РИА "Новости"

Из экспериментальных исследований известно, что, кроме человека, вирусом SARS-CoV-2 могут инфицироваться приматы, кошки, собаки, хорьки, хомяки, кролики, летучие мыши и норки. Первые вспышки коронавирусной инфекции на норковых фермах в Нидерландах зафиксировали в апреле 2020 года. Затем последовали и другие случаи.

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В ответ на это государство развернуло программу реагирования на зоонозные заболевания и была создана обширная система эпиднадзора. Нидерландские ученые при поддержке ВОЗ изучили в деталях развитие эпидемии на 16 норковых фермах, провели полногеномное секвенирование, чтобы определить штаммы вируса и пути его передачи.

Исследователи пришли к выводу, что вирус на фермы первоначально был занесен человеком, и активно эволюционировал среди норок в начальный период заражения — за несколько недель до того, как был обнаружен. Затем, несмотря на усиление биобезопасности, началась обратная передача — от животных к человеку.

Были предприняты жесткие меры и немедленно ликвидированы зараженные фермы, но инфекция распространялась — происходила передача, как пишут авторы, «неизвестными способами», между фермами в трех крупных кластерах. Возможно, считают ученые, это связано с переходом некоторых рабочих с одной фермы на другую.

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Анализ геномов вируса SARS-CoV-2 выявил у животных большое разнообразие последовательностей, в основе которых лежит мутация D614G, принесенная человеком. По мнению авторов, это указывает на то, что вирус пережил множеством поколений, прежде чем обнаружили увеличение смертности среди животных.

В то же время секвенирование выявило у людей штаммы вируса с сигнатурой последовательности животных, что свидетельствует об обратной передаче вируса от норок человеку.

«Важно провести дополнительные исследования норок и других видов куньих, чтобы понять, рискуют ли эти виды стать резервуаром SARS-CoV-2. Крайне важно, чтобы сектор производства и торговли мехом не стал очагом для будущего распространения вируса», — пишут авторы статьи.

Ученые не выявили случаев инфекции ни у каких других животных, живущих на фермах, кроме норок.

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