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13:16 (мск), источник: РИАМО

Власти Москвы напомнили, какие выплаты получают многодетные семьи

РИАМО — 11 ноя. В столице живет около 1,5 миллиона семей, 11% из которых являются многодетными, они имеют социальную и материальную поддержку от города, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который устанавливает новый порядок присвоения льготного статуса многодетным семьям города. Теперь это можно сделать на mos.ru.

«В них воспитываются более 410 тысяч детей. Город оказывает всестороннюю помощь таким семьям. Наряду с различными видами социальной помощи, существует целый комплекс поддержки по всем направлениям: образование, медицина, социальная поддержка, транспорт, связь», — сказала Ракова.

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Многодетные семьи также ежемесячно получают компенсационную выплату на оплату коммунальных услуг в зависимости от количества детей в семье. Они имеют скидку в 30% на услуги ЖКХ и в 50% на оплату капремонта.

Семьи, которые планируют родить третьего ребенка или последующих детей, могут получить существенные льготы по ипотеке и 450 тысяч рублей в оплату ипотеки.

С 1 января 2020 года в Москве все выплаты семьям с детьми увеличены на 5,6%.

«Многодетные семьи имеют первоочередное право на место ребенка в детском саду. В школе дети имеют право на бесплатное двухразовое питание. Кроме того, раз в год на каждого школьника из многодетной семьи город выделяет 10 560 рублей на форму. Эту выплату достаточно оформить один раз перед поступлением ребенка в школу, и ежегодно в мае эти средства будут приходить автоматически», — добавила Ракова.

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