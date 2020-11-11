Центр Гамалеи оценил эффективность вакцины на третьем этапе испытаний

Эффективность вакцины оценивалась по результатам обследований более 16 тыс. добровольцев, через 21 день после получения первой дозы вакцины или плацебо. Тогда, на 21 день, добровольцы получили вторую дозу вакцины, после этого измерялась эффективность препарата.
«В статистический анализ было включено 20 подтвержденных случаев заболевания. По распределению 20 подтвержденных случаев (выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину) было определено, что эффективность “Спутник V” составила 92%», — говорится в сообщении.
Накануне стало известно, что в Алтайском крае трое медиков заразились коронавирусом после того, как им была сделана прививка вакциной «Спутник V». Тогда в региональном минздраве предположили, что у медработников не успел сформироваться иммунитет, так как на это необходимо три недели.
Позже эту версию подтвердили в федеральном Минздраве и сообщили, что у заболевших не успели выработаться антитела.
Там пояснили, что всем прошедшим вакцинацию необходимо продолжать соблюдать ограничения в течение 21 дня после второй прививки.
Вакцина «Спутник V», разработанная специалистами НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи — это первая зарегистрированная в России вакцина. О ее регистрации сообщил президент Владимир Путин в августе. Сейчас исследования препарата находятся на завершающей стадии.
Глава центра Александр Гинцбург в начале ноября заявил, что массовая вакцинация в Москве может начаться в течение двух недель. По его словам, к конца ноября в гражданский оборот поступит полмиллиона доз вакцин, в декабре — около полутора миллионов.