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12:48 (мск), источник: Lenta.Ru

На Западном фронте без перемен

Солдатский досуг и застолья в тылу: уникальные снимки Первой мировой войны.

11 ноября 1918 года на севере Франции было подписано Компьенское соглашение, положившее конец Первой мировой войне, или, как ее тогда называли, Великой войне. Для того времени это был самый массовый и кровопролитный военный конфликт из всех предыдущих 15 тысяч известных: 38 государств, мобилизовав 68 миллионов человек, больше четырех лет сражались за экономическое господство и территории. Общие потери составили 18 миллионов человек.

Фотограф Артур Бондарь предоставил архив снимков, сделанных немецким лейтенантом Гасмусом в 1916 году на Западном фронте. Они дают представление о быте немцев на передовой и в тылу. На фотокадрах запечатлены и утренний туалет солдат, и время отдыха в окопах, и работа офицеров в штабе. Часть снимков была сделана в день битвы на Сомме — одного из самых жестоких сражений Первой мировой, по итогам которого немцы потеряли около 650 тысяч человек и уступили восемь километров территории. «Лента.ру» публикует фотоархив немецкого солдата.

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