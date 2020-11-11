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13:38 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор не обнаружил коронавируса на поверхностях в метро и автобусах Москвы

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/ — Специалисты управления Роспотребнадзора Москвы провели исследования поверхностей столичных автовокзалов, а также объектов метрополитена, автобусов, трамваев и электробусов. Примерно в 8,5 тыс. проб РНК, взятых в московском транспорте, коронавируса не обнаружено, сообщается в письме главы столичного управления Роспотребнадзора Елены Андреевой заместителю мэра Москвы Максиму Ликсутову, имеющемся в распоряжении ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 6 ноября сообщила в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1», что заражение новой коронавирусной инфекцией чаще всего происходит в транспорте.

«Управлением Роспотребнадзора в период с 10 сентября по 3 ноября проведены исследования порядка 8,5 тыс. смывов на наличие РНК коронавируса на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры. По результатам проведенных исследований смывов, согласно экспертным заключениям, выполненным аккредитованной организацией ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Москве”, РНК коронавируса не обнаружено», — значится в письме.

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Там уточняется, что исследования были проведены на объектах московского метрополитена — поручнях, лентах эскалаторов, билетных полках, дверных ручках, поручнях дверей, терминалах продажи билетов, валидаторах. Кроме того, были взяты пробы в вагонах подвижного состава — с поручней, дверей, информационных табло, сидений. Также исследования были проведены на трех международных автовокзалах столицы и в подвижном составе ГУП «Мосгортранс», пробы были взяты с контактных поверхностей автобусов, электробусов, трамваев.

Также в письме отмечается, что в ходе аналогичных исследований, проведенных управлением Роспотребнадзора в июне 2020 года, молекулы коронавируса на объектах столичного общественного транспорта обнаружены не были.

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