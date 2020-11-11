В Норвегии нашли банкетный зал викингов

Древнее захоронение викинга в провинции Эстфолл на юго-востоке Норвегии на самом деле оказалось целым комплексом, включающим зал пиршеств и культовое сооружение.
Такое открытие сделали норвежские археологи, изучая погребальные курганы с помощью георадара.
Курганы в Гьелестаде были известны еще в XIX веке. Сохранились сведения, что местные жители повредили один из них и сожгли много найденной там древесины. В 2017 году рядом с курганами решили начать крупное строительство. Археологам поручили просканировать местность, чтобы понять, может ли стройка повредить какие-то артефакты под землей.
В 2018 году было сделано первое резонансное открытие. Под одним из холмов ученые разглядели очертания погребального корабля викингов IX века длиной около 19 метров. Корабль символизировал безопасный переход в загробную жизнь. Обычно так хоронили элиту викингов.
В последующие 2 года археологи с помощью георадара выявили в общей сложности 13 погребальных курганов, некоторые из них имели ширину больше 30 метров. Рядом с погребениями найдены руины пиршественного зала, культового дома и сельского жилища. Возможно, все эти строения использовались во время погребальных ритуалов.
Исследователи считают, что, начиная с V века нашей эры, в Гьелестаде находилось не только кладбище высокопоставленных викингов, но и поселение.
Летом 2020 года археологи провели полноценные раскопки, чтобы восстановить и сохранить все, что можно, от разлагающегося корабля. В октябре группа обнаружила нечто неожиданное: кости крупных животных. Скорее всего, это останки лошади или быка, принесенного в жертву во время погребального ритуала.
Последние находки археологов описаны в свежем номере журнала Antiquity. Раскопки в Гьелестаде продолжаются.