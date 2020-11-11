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16:23 (мск), источник: Известия

Голикова заявила о 31% бессимптомных случаев COVID-19 в России

В России 31% случаев коронавируса являются бессимптомными, это 1237,5 случаев на 100 тыс. населения. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы в среду, 11 ноября.

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Источник: Известия

«Статистический показатель распространения инфекции, превышен на сегодняшний день в 35 регионах страны, наиболее высокие показатели распространения заболеваемости на 100 тыс. населения отмечаются в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Алтай, городе Москве, Республике Калмыкия, Магаданской области, Республике Тыва», — сказала она.

По ее словам, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения среди людей старше 65 лет превышен в 36 регионах страны.

Самое серьезное распространение заболевания отмечается в группе от 50 до 64 лет. Наименьший показатель заболеваемости у детей.
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Голикова подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в государстве пока продолжает осложняться, но остается управляемой. Роспотребнадзору поручено повысить охват тестированием на эту инфекцию в ряде регионов, в том числе с использованием экспресс-методов.

Она добавила, что в России развернули более 253,4 тыс. коек для лечения COVID-19. Однако наиболее критичная ситуация с коечным фондом сложилась в 17 регионах, более 95% коек заняты в Хакасии, Чувашии, Ивановский области и Еврейской автономной области (ЕАО).

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России зафиксировали 19 851 новый случай этой инфекции. За весь период эпидемии в стране выявили 1 836 960 случаев заболевания. Выздоровели 1 369 357 человек, 31 593 пациента скончались.

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Накануне глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов после встречи с Голиковой заявил, что выделенные правительством России 5 млрд рублей для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом пока поступили только в Саратовскую и Московскую области.

За день до этого президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить дополнительно из федерального бюджета субъектам деньги на приобретение лекарств для борьбы с этим вирусом.

26 октября «Известия» опубликовали мнение ученых по поводу роста числа бессимптомных носителей COVID-19. Отмечалось, что это может быть связано не с хорошим иммунитетом, а с толерантностью к инфекции.

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