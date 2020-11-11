14:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Лебеди, нашедшие любовь в карантин, стали героями детской книжки
Прекрасная история, достойная сказки.
Удивительная история, ставшая сюжетом для детской книжки, произошла в 2020 году в районе
Ее партнер мистер Ньюби погиб в 2016 году, а поскольку лебеди, как правило, моногамны и выбирают одного партнера на всю жизнь, то после смерти возлюбленного миссис Ньюби жила в одиночестве, была очень грустна и не интересовалась другими холостяками.
Но в 2020 году, во время весеннего локдауна в Великобритании, все изменилось. Лебедь сначала пропала на несколько дней, а затем волонтеры нашли ее раненную на крыше жилого дома неподалеку от ее пруда. Тогда птицу доставили на лечение и реабилитацию в Лебединый заповедник в Шеппертоне.
Когда спустя пару месяцев Луиза приехала забрать миссис Ньюби и доставить ее в родной пруд, то случилось неожиданное. Самку начал защищать от людей местный лебедь по имени Уоллес. Оказалось, что за время лечения эти двое не просто подружились, а образовали настоящую пару, пишет Metro.
В итоге Луиза забрала из заповедника уже новую лебединую семью, а через время у пары появились птенцы.
Волонтера так вдохновила эта история внезапной любви, что она написала детскую книжку под названием There’s Something About Wallace: Lockdown Love on Hampstead Heath («В Уоллесе есть
Сейчас миссис Ньюби и Уоллес настоящие местные знаменитости, ставшие символом любви в это непростое время.