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14:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Лебеди, нашедшие любовь в карантин, стали героями детской книжки

Прекрасная история, достойная сказки.

Удивительная история, ставшая сюжетом для детской книжки, произошла в 2020 году в районе Хэмпстед-Хит на севере Лондона. Волонтер зоозащитной организации Swan Sanctuary Луиза Грин на протяжении долгих лет следила за жизнью своей подопечной — лебедя по имени миссис Ньюби.

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Дикий лебедь бросил стаю и вернулся к своему спасителю

Ее партнер мистер Ньюби погиб в 2016 году, а поскольку лебеди, как правило, моногамны и выбирают одного партнера на всю жизнь, то после смерти возлюбленного миссис Ньюби жила в одиночестве, была очень грустна и не интересовалась другими холостяками.

Но в 2020 году, во время весеннего локдауна в Великобритании, все изменилось. Лебедь сначала пропала на несколько дней, а затем волонтеры нашли ее раненную на крыше жилого дома неподалеку от ее пруда. Тогда птицу доставили на лечение и реабилитацию в Лебединый заповедник в Шеппертоне.

Когда спустя пару месяцев Луиза приехала забрать миссис Ньюби и доставить ее в родной пруд, то случилось неожиданное. Самку начал защищать от людей местный лебедь по имени Уоллес. Оказалось, что за время лечения эти двое не просто подружились, а образовали настоящую пару, пишет Metro.

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В итоге Луиза забрала из заповедника уже новую лебединую семью, а через время у пары появились птенцы.

Волонтера так вдохновила эта история внезапной любви, что она написала детскую книжку под названием There’s Something About Wallace: Lockdown Love on Hampstead Heath («В Уоллесе есть что-то особенное: любовь во время карантина в Хэмпстед-Хит»).

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Сейчас миссис Ньюби и Уоллес настоящие местные знаменитости, ставшие символом любви в это непростое время.

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