Ученые назвали места, где риск заразиться COVID-19 выше всего

Полное открытие ресторанов, спортивных залов и отелей несет наибольшую опасность распространения COVID-19, предупреждают специалисты Стэнфордского и Северо-Западного университетов в США. Работа была опубликована в журнале Nature.
Исследователи использовали данные мобильных телефонов, чтобы отслеживать почасовое перемещение 98 млн человек. Это позволило смоделировать распространение вируса при посещении спортзалов, ресторанов, церквей, автосалонов, продуктовых магазинов и других мест.
«В среднем в зонах метро, в ресторанах, спортзалах, гостиницах, кафе, религиозных организациях и кафе при повторном открытии произошло наибольшее прогнозируемое увеличение числа случаев инфицирования», — говорится в исследовании.
Крупнейшими распространителями инфекции стали рестораны, где количество посетителей больше не регулировалось. За ними последовали спортзалы, кафе, гостиницы и мотели.
Авторы работы пришли к выводу, что на 10% исследованных мест может приходиться до 85% случаев заражений.
Это небольшие по площади места, где люди проводят много времени.
Юре Лесковецпрофессор, один из авторов работы
«Наша модель прогнозирует, что большинство заражений приходится на небольшое количество точек-“суперраспространителей”, — сообщают исследователи. — Однако ограничение количества людей в этих конкретных местах может быть эффективным и более жизнеспособным подходом к борьбе с вирусом — полностью закрывать их нет необходимости».
Используя данные из Чикаго, исследователи выяснили, что полное открытие ресторанов 1 мая привело бы к дополнительным 600 тыс. случаям заболевания, в то время как открытие спортивных залов вызвало бы еще 149 тыс. случаев. Если бы город полностью открыл все выявленные в работе места-распространители, вирусом заразились бы еще 3,3 миллиона человек.
Но если бы рестораны и другие места сбора людей, открывшись, сократили максимальную заполняемость до 30%, это привело бы лишь к 1,1 млн заражений. А лимит в 20% заполняемости привел бы к 650 тыс. новых случаев.
Ограничения могут в итоге снизить число заражений более чем на 80%, считают исследователи.
Модель также подтвердила, что, как было установлено ранее, люди из неблагополучных социально-экономических групп и представители расовых меньшинств имели более высокий риск заразиться.
«Мы обнаружили, что малоимущее население не смогло так резко ограничить перемещения, — сообщают исследователи. — А данные мобильных телефонов показывают, что места, которые они посещают, более переполнены и, следовательно, посетители подвергаются большему риску инфицирования».
Модель прогнозирует, что одно посещение продуктового магазина в два раза опаснее для малообеспеченного человека, чем для человека с более высоким доходом. «Это связано с тем, что в продуктовых магазинах, которые посещают люди с низкими доходами, в среднем на 60% больше людей, а посетители остаются там на 17% дольше», — говорит Лесковец.
Такой подход к анализу данных показывает, где есть уязвимость, отмечает Эрик Тополь из Института Скриппса, который не участвовал в исследовании. Результаты позволяют сконцентрироваться на конкретных областях.
Лесковец подчеркивает, что важно найти решение, которое одновременно защитит людей и не навредит экономике. Поэтому необходимо смоделировать различные сценарии открытия общественных мест и оценить, как это скажется на распространении вируса.
У исследования были ограничения: в нем использовались только данные из крупных городов, а не из сельской местности или пригородов, а также не учитывались инфекции, связанные с некоторыми местами скопления людей, например, школами, домами престарелых или тюрьмами. Тем не менее, авторы надеются, что их работа «сможет дать информацию о более эффективных и справедливых ответных мерах в отношении COVID-19».
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