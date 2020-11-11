Итальянская деревня долгожителей осталась без стариков

Деревушка немного южнее Рима в 90-х годах стала объектом пристального внимания ученых, пытающихся разгадать загадку долголетия, журналистов и туристов. Большинство пожилых людей здесь доживали до 100, а то и 110 лет. В 2000 году люди старше 80 лет составляли 80% от общей численности населения деревни.
После многолетних исследований ученые установили, что за крепкое здоровье и долгие годы жизни местные старики должны благодарить сразу целый «букет» обстоятельств: местный насыщенный кислородом воздух, чистую окружающую среду, диету, богатую бобовыми, и простой образ жизни. Это сочетание повлияло на гены, и организмы местных жителей «научились» удерживать холестерин, триглицериды и артериальное давление на низком уровне.
Поток людей, хлынувший в Камподимеле из-за ее долгожителей, принес приличные доходы в местный бюджет. Исторический центр реконструировали, но к этому времени он уже стал безжизненным.
Сегодня население коммуны сократилось до 450 человек — это половина показателя 30-летней давности. Древних стариков в Камподимеле уже практически нет. Они либо умерли, либо переехали в города к своим детям и внукам.
Как сообщалось, пустующие деревни — общая проблема для всей Италии. Местные власти пытаются обзавестись новыми жителями необычным способом — продают старые дома по символической цене в 1 евро.