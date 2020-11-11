Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 11 ноябряЗаключение Компьенского перемирия, открытие движения по первой железной дороге в России, катастрофа в австрийском поселке Капрун и другие важные события этого дня
Фоторепортажи
11На западе Турции произошло мощное землетрясение
20История одного «Москвича»
17:44 (мск), источник: Известия

Мурашко порекомендовал россиянам провести новогодние праздники дома

Из-за распространения коронавируса новогодние праздники лучше провести с семьей и минимизировать контакты с другими людьми. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в среду, 11 ноября.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: Известия

Он отметил, что в сегодняшней ситуации хотелось бы призвать россиян «в этот сложный период минимизировать риски и спланировать» в новогодние праздники свою активность таким образом, чтобы обезопасить себя и окружающих.

«Поскольку Новый год является семейным праздником, я думаю, это один из лучших вариантов — посвятить время семье и в том числе создать определенные условия безопасности», — приводит слова министра ТАСС.

Новость
Голикова заявила о 31% бессимптомных случаев COVID-19 в России

10 ноября глава департамента торговли и услуг правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что в столице отменяются массовые новогодние мероприятия и концерты. При этом москвичи не будут ограничены комендантским часом, смогут гулять и запускать фейерверки. В Подмосковье приняты аналогичные меры.

Кроме того, в Москве рестораны и клубы не будут работать в новогоднюю ночь из-за угрозы распространения COVID-19.

Ранее, 6 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова также призвала россиян на фоне распространения коронавируса провести предстоящие новогодние праздники дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать.

«Если есть возможность уехать на дачу, за город, это будет очень хорошо», ― сказала она.

Попова напомнила, что при пересечении границы есть риск попасть на карантин в другой стране.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» в этом году проводиться не будет в связи с эпидемиологической ситуацией. Не состоятся и традиционные новогодние елки. Однако улицы и площади украсят праздничной иллюминацией для создания привычной праздничной атмосферы.

 Учиться в уединении: школьники хотят перейти на дистанционное обучение
Бриллиант навсегда: на торги выставлены редкие драгоценности и книга про Бонда
Алиев объявил о победе Азербайджана в войне за Нагорный Карабах
Рассадники инфекции: где заражаются COVID-19
В Госдуме оценили шансы продления новогодних каникул
Березовый гриб подавил размножение частиц коронавируса
Деревня долгожителей в Италии осталась без стариков
Солдатский досуг и застолья: уникальные снимки Первой мировой
В соцсетях обсуждают одинаковых студенток скандинавского вуза
Авто
Новый CheryExeed TXL: тест-драйв китайского премиума CheryExeed TXL — это не просто новый автомобиль в модельной линейке китайского бренда. Он стоит особняком, ведь его главная миссия — совершить быстрое наступление в классе премиальных кроссоверов. Получится ли?
Новости партнеров
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
15 звезд-евреев, не афиширующих свою национальность
Россиян будут штрафовать за шашлык на собственной даче
5 признаков, что вы перенесли коронавирус, даже не заметив этого
Дети
Распродажа 11.11: на что неприлично упали цены Пришло время большого шопинга и огромных скидок!
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь