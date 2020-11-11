Мурашко порекомендовал россиянам провести новогодние праздники дома

17:44 (мск), источник: Известия
Он отметил, что в сегодняшней ситуации хотелось бы призвать россиян «в этот сложный период минимизировать риски и спланировать» в новогодние праздники свою активность таким образом, чтобы обезопасить себя и окружающих.
«Поскольку Новый год является семейным праздником, я думаю, это один из лучших вариантов — посвятить время семье и в том числе создать определенные условия безопасности», — приводит слова министра ТАСС.
10 ноября глава департамента торговли и услуг правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что в столице отменяются массовые новогодние мероприятия и концерты. При этом москвичи не будут ограничены комендантским часом, смогут гулять и запускать фейерверки. В Подмосковье приняты аналогичные меры.
Кроме того, в Москве рестораны и клубы не будут работать в новогоднюю ночь
Ранее, 6 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова также призвала россиян на фоне распространения коронавируса провести предстоящие новогодние праздники дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать.
«Если есть возможность уехать на дачу, за город, это будет очень хорошо», ― сказала она.
Попова напомнила, что при пересечении границы есть риск попасть на карантин в другой стране.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» в этом году проводиться не будет в связи с эпидемиологической ситуацией. Не состоятся и традиционные новогодние елки. Однако улицы и площади украсят праздничной иллюминацией для создания привычной праздничной атмосферы.