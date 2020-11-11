17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
78-летний слон из Индии может побить мировой рекорд по долгожительству
Несмотря на свои годы, он чувствует себя отлично.
78-летний слон по кличке Соман может в ближайшее время официально стать рекордсменом. Его собираются включить в Книгу рекордов Гиннесса, как самого старого азиатского слона в мире.
Пожилой гигант живет в центре реабилитации слонов в Индии. Он любит купаться в реке и вкусно покушать. За день Соман съедает около 150 килограммов корма, а его любимым лакомством является особая смесь из риса и бобовых.
По словам сотрудников центра, несмотря на преклонный возраст, проблем со здоровьем у слона нет, он лишь немного стал плохо видеть правым глазом.
Екатерина Гура