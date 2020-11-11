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17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

78-летний слон из Индии может побить мировой рекорд по долгожительству

Несмотря на свои годы, он чувствует себя отлично.

Источник: AP 2020

78-летний слон по кличке Соман может в ближайшее время официально стать рекордсменом. Его собираются включить в Книгу рекордов Гиннесса, как самого старого азиатского слона в мире.

Пожилой гигант живет в центре реабилитации слонов в Индии. Он любит купаться в реке и вкусно покушать. За день Соман съедает около 150 килограммов корма, а его любимым лакомством является особая смесь из риса и бобовых.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам сотрудников центра, несмотря на преклонный возраст, проблем со здоровьем у слона нет, он лишь немного стал плохо видеть правым глазом.

Екатерина Гура

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