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17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названный в честь «Властелина колец» древний тюлень переписал историю эволюции

Палеонтологи называют открытие революционным.

Настоящие тюлени эволюционировали не в Северной Атлантике, как считалось раньше, а в Южном полушарии.

Такое революционное для палеонтологии открытие сделали австралийские исследователи, изучив семь сохранившихся окаменелостей древнего тюленя, найденных на пляжах Новой Зеландии с 2009 по 2016 год.

Как оказалось, кости принадлежали ранее не известному вымершему виду тюленя-монаха. Ему присвоили название Eomonachus belegaerensis, которое отсылает к трилогии Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец». В частности, Белегаэр — это другое название Великого Моря, лежащего к западу от Средиземья.

В исследовании, опубликованном в Proceedings of the Royal Society B, отмечается, что ископаемый тюлень достигал в длину 2,5 метров и весил 200−250 кг. Он обитал в водах около Новой Зеландии 3 миллиона лет назад.

До этого открытия считалось, что все настоящие тюлени происходят из Северной Атлантики, а некоторые из них (например, морские слоны и морские леопарды) позже пересекли экватор и достигли субантарктического региона.

«Этот новый вид вымерших тюленей-монахов — первый в своем роде из Южного полушария. Его открытие действительно перевернуло представления об эволюции тюленей с ног на голову», — сказал палеонтолог Джеймс Рул из Университета Монаша (Мельбурн).

Анна Лысенко

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