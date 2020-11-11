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18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель США засадил туями выбоины на дороге

Его план по привлечению внимания сработал.

Житель городка Эттлборо в американском штате Массачусетс решил бороться с ямами на дорогах с помощью зеленых насаждений.

Несколько недель назад Кевин Мартин ехал за ужином в центр города. Он попал в большие выбоины и пробил шины. Мартин несколько раз обратился к местным властям с просьбой отремонтировать дорогу, но жалобу мужчины проигнорировали.

Тогда в голове у Кевина созрел план. Он отправился в местный гипермаркет и купил немного почвы для посадки и несколько зеленых туй в горшках (в некоторых регионах США их продают в качестве рождественских елок).

Затем Мартин приехал к дорожным ямам и посадил в них свои праздничные деревья.

Жители Эттлборо стали делиться фотографиями «елок» в соцсетях. С юмором отреагировала даже местная полиция, разместив у себя снимок с подписью: «Похоже, кто-то рано проникся духом Рождества».

Когда к туям начали съезжаться журналисты местных телеканалов, власти наконец поняли свою ошибку и прислали ремонтную бригаду. Работники быстро убрали деревья и залатали ямы.

Анна Лысенко

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