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18:53 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ученые открыли новый вид обезьян. Они уже на грани исчезновения

В джунглях центральной Мьянмы найден новый вид приматов из семейства мартышковых — это небольшие проворные обезьянки, живущие на деревьях, с похожими на маску мордочками, обрамленными буйно растущими волосами.

Характерная особенность их внешности - напоминающие человеческую седину белые волосы на груди и подбородке и такие же круги возле глаз, напоминающие большие очки | Источник: THAUNG WIN

Этот вид получил название Trachypithecus popa или Popa langur (лангур Попа) — в честь потухшего вулкана Попа, на склонах которого обитают обезьяны.

Впервые поймать его на видео удалось в 2018 году.

Зоологи знали, что искали: подобно некоторым планетам и химическим элементам неизвестный науке вид обезьян в Юго-Восточной Азии был сперва вычислен теоретически.

На его существование указали исследования ДНК, взятой из чучел приматов, добытых там еще в позапрошлом веке и хранящихся в лондонском Музее естественной истории и аналогичных собраниях Нью-Йорка, Сингапура и нидерландского Лейдена.

Удалось довольно точно предсказать даже внешность нового вида, включая длину хвоста и форму ушей.

Вулкан Попа | Источник: Getty Images

По данным генного анализа, лангур Попа выделился в самостоятельный вид около миллиона лет назад. Результаты исследования изложены в статье, опубликованной в среду в журнале Zoological Research.

Осталось немного

Едва будучи открыт и описан, лангур Попа сразу оказался в списке исчезающих видов. Число его особей не превышает 250−250 в четырех стаях.

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«Только что обнаруженный лангур Попа находится под угрозой исчезновения. Критически важно защитить оставшееся поголовье, для чего потребуются усилия как местных жителей, так и частного сектора», — заявил Би-би-си один из первооткрывателей нового вида, Фрэнк Момберг из природоохранной группы Fauna & Flora International в столице Мьянмы Янгоне.

«Охота — существенная, но не основная проблема. Гораздо большую угрозу представляет сжимание и фрагментация их среды обитания из-за наступления человека», — говорит Кристиан Роос из генетической лаборатории германского Центра изучения приматов в Геттингене.

Склоны горы Попа являются природоохранной зоной, но на ее вершине находится святилище, посещаемое многочисленными паломниками. Имеет место также незаконная заготовка леса.

В последние годы Мьянма открылась миру и международному научному сотрудничеству, что привело к открытию новых видов рептилий и земноводных, но обнаружение неизвестного прежде вида приматов — большая редкость.

«Очки» и «перчатки»

Лангур Попа питаются листьями. Характерная особенность их внешности — напоминающие человеческую седину белые волосы на груди и подбородке и такие же круги возле глаз, напоминающие большие очки. На кистях рук шерсть, наоборот черная, что выглядит как перчатки.

Источник: THAUNG WIN

Взрослая особь весит порядка восьми килограммов. Тонкий, примерно метровый хвост обезьянки длиннее, чем все ее тело.

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В мире насчитывается около 20 разновидностей лангуров, некоторые из которых относятся к исчезающим. Самый известный — лангур Ханумана, названный в честь божества в образе обезьяны из древнеиндийского эпоса «Рамаяна».

В нынешнем исследовании команда из более чем 30 биологов и генетиков изучила митохондриальные геномы 41 животного из рода лангуров, обитавших в Азии на пространстве от Бангладеш и Бутана до Вьетнама и южного Китая, чьи предки разделились на четыре большие группы около 4 миллионов лет назад.

Благодаря генному анализу количество известных науке видов приматов увеличилось примерно на два десятка. Выяснилось, что некоторые обезьяны, внешне ничем не отличающиеся друг от друга, представляют различные виды.

Отряд приматов делится на два подотряда: полуобезьян (лемуры и лориобразные) и сухоносых обезьян, к которым, классификации живых существ, принадлежат и люди.

Около 20 видов приматов в мире находятся под угрозой исчезновения.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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