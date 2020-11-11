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20:12 (мск), источник: ТАСС

В Ботсване добыли один из крупнейших алмазов в истории

Это один из четырех самых крупных алмазов ювелирного качества, которые когда-либо были добыты — масса камня составляет 998 карат.

Источник: Lucara Diamond Corp

ПРЕТОРИЯ, 11 ноября. /ТАСС/. Алмаз ювелирного качества весом в 998 карат добыт в Ботсване на шахте Карове. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Lucara Diamond, которая нашла камень.

По своему весу он входит в четверку самых крупных алмазов ювелирного качества, которые когда-либо были добыты мировой промышленностью, отмечают специалисты компании.
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Шахта Карове широко известна в мире своими уникальными алмазами. Так, в 2019 году здесь был добыт алмаз весом в 1 758 карат, который приобрел французский дизайнерский дом Louis Vitton. По своему весу он уступает лишь добытому в 1905 году в ЮАР легендарному алмазу «Куллинан» или «Звезда Африки» весом в 3 106 карат. Сделанный из самой крупной части «Куллинана» ограненный алмаз вставлен в скипетр британских монархов.

В 2015 году на шахте Карове был добыт алмаз весом в 1 109 карат. Он продан за $53 млн и сейчас им владеем компания Graff Diamonds. Нынешний алмаз находится на четвертой позиции мирового рейтинга необработанных алмазов.

Ботсвана является крупнейшим производителем алмазов в Африке и вторым в мире после России. В 2019 году африканская страна добыла 23,6 млн карат алмазов на сумму в $3,43 млрд. При этом в общем объеме добычи значительную часть составляют ювелирные камни очень высокого качества. Средняя стоимость карата ботсванского алмаза составляет $145 по сравнению с $91 у Канады или $12 у Австралии.

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