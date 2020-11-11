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22:57 (мск), источник: ТАСС

Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Шоумен, актер, телеведущий Сергей Светлаков госпитализирован с коронавирусом.

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Источник: РИА "Новости"

«Есть небольшое поражение в легких от Covid и температура, врачи убедили лечь в больницу на терапию, глобально все нормально», — сообщил он ТАСС в среду.

42-летний Светлаков известен зрителям участием в телепроектах «Наша Russia», «Прожекторперисхилтон», «Comedy-баттл», «Слава Богу, ты пришел!» и «Полный блэкаут», а также ролями в фильмах «Елки», «Жених», «Горько», «Джунгли» и многих других.

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