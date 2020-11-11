22:57 (мск), источник: ТАСС
Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Шоумен, актер, телеведущий Сергей Светлаков госпитализирован с коронавирусом.
«Есть небольшое поражение в легких от Covid и температура, врачи убедили лечь в больницу на терапию, глобально все нормально», — сообщил он ТАСС в среду.
42-летний Светлаков известен зрителям участием в телепроектах «Наша Russia», «Прожекторперисхилтон», «Comedy-баттл», «Слава Богу, ты пришел!» и «Полный блэкаут», а также ролями в фильмах «Елки», «Жених», «Горько», «Джунгли» и многих других.