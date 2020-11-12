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13:04 (мск), источник: Газета.Ру

Близкая подруга принцессы Дианы считает, что в ее гибели косвенно виновата «Би-би-си»

Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер требует, чтобы «Би-би-си» запустила расследование обстоятельств скандального интервью принцессы Дианы журналисту Мартину Баширу. Ее подруга Роза Монктон убеждена, что если бы этого разговора не было, леди Ди не лишилась бы королевского титула и, вероятно, не погибла бы в Париже в 1997 году.

Источник: Reuters

Как оказалось, дать интервью журналист убедил принцессу, развив в ней паранойю — перед этим он показал ее брату фальшивые документы, которые говорили, что за ней следят.

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Близкие друзья и родственники принцессы Дианы начали публично высказываться о вине телекомпании «Би-би-си» и журналиста Мартина Башира в том, как сложилась ее судьба. На днях подруга погибшей в 1997 году в автокатастрофе леди Дианы Роза Монктон призналась Daily Mail, что после того, как принцесса начала общаться с журналистом, в ней произошли явные перемены.

«Диана из женщины, очень озабоченной повседневными делами, как всякий нормальный друг, превратилась в человека, одержимого заговорами вокруг себя», — сказала Роза Монктон.

В ноябре 1995 года на «Би-би-си» в передаче «Панорама» вышло откровенное интервью с принцессой Дианой, к тому моменту расставшейся с принцем Чарльзом, но не находившейся в разводе. После сенсационной беседы, когда фактическая жена наследника британского престола рассказала о своих и его изменах, депрессии, булимии и попытках причинить себе боль, а также поставила под сомнение способность принца Уэльского быть королем и скептически отозвалась о королевской семье, Елизавета II настойчиво рекомендовала паре оформить развод. После этого принцесса Диана утратила титул и лишилась защиты Букингемского дворца.

Роза Монктон уверена: журналист Мартин Башир использовал природную впечатлительность принцессы Дианы, чтобы уговорить ее дать интервью. По ее мнению, ему удалось убедить Диану в том, что против нее плетутся интриги.

«Она поверила в громкие заявления Башира — одним из его талантов, безусловно, была эксплуатация ее уязвимости перед идеей, что за ней следят какие-то враги. Он даже заказал поддельные документы, чтобы доказать это. Нужно помнить, что это была женщина, которая провела всю свою замужнюю жизнь в преследованиях папарацци. Неудивительно, что она была уязвима.
Роза Монктон

Как говорит Роза Монктон, именно из-за интервью, которое, «возможно, изменило ход истории», решения, связанные с разводом принцессы Дианы и принца Чарльза, были приняты поспешно и необдуманно.

Среди этих решений было то, что Диана потеряла королевский титул. Сохрани она его, она оставалась бы под крылом королевской семьи в Париже 31 августа 1997 года. И она практически наверняка не оказалась бы в недееспособных руках набиравшего скорость пьяного водителя, нанятого Мохаммедом Аль-Файедом, владельцем отеля Ritz, где она и его сын Доди ужинали.
Роза Монктон

Близкая подруга принцессы полагает, что не будь того интервью, все могло пойти по-другому. Она считает, что ответственность за гибель леди Дианы несут не только преследовавшие ее машину папарацци, от которых старался уйти водитель, но и «Би-би-си», допустившие скандальный выход «Панорамы». Кстати, Роза Монктон говорит, что впоследствии Диана жалела о том, что согласилась на эту беседу — в частности, потому, что это «нанесло вред ее мальчикам».

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О том, как получилось, что принцесса Диана дала настолько откровенное интервью «Би-би-си», начали говорить около месяца назад, когда The Sunday Times рассказали, что Мартину Баширу удалось убедить принцессу Диану прийти на передачу, развив в ней страхи перед преследованием агентов служб безопасности. Издание рассказало, что для этого он использовал фальшивые банковские чеки, в которых значилось, что денежные переводы были сделаны бывшему сотруднику брата Дианы Чарльза Спенсера — Башир показал бумаги графу, чтобы тот помог в переговорах с самой принцессой.

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Тогда, в октябре, Чарльз Спенсер эти заявления не прокомментировал. В «Би-би-си», между тем, заявили, что Мартин Башир в настоящий момент не может общаться с журналистами, поскольку тяжело болен. В заявлении медиакомпании говорилось: «Вопросы, окружающие интервью принцессы Уэльской “Панораме” и, в частности, “подделка” банковских чеков, были разъяснены прессой в то время. Записи “Би-би-си” за тот период показывают, что Мартин объяснил “Би-би-си”, что документы были показаны графу Спенсеру и не были показаны принцессе Уэльской. Внутренние записи “Би-би-си” демонстрируют, что Мартин встречался с принцессой Уэльской до того, как появились поддельные документы. Эти акты также говорят о том, что принцесса Уэльская письменно подтвердила, что эти документы не играли роли в ее решении дать [интервью]».

Менее, чем через месяц после публикации The Sunday Times, 2 ноября, Чарльз Спенсер выступил с обвинением в адрес корпорации «Би-би-си» в сокрытии того факта, что Мартин Башир обманом привлек леди Диану в свою передачу, сообщили The Guardian. Граф заявил, что нашел письмо, написанное Баширом в 1995 году, в котором журналист говорил о ложных слухах о том, что у принца Чарльза якобы был роман с няней.

Говоря о «желтой журналистике» Башира, брат принцессы Дианы упомянул и о двух банковских чеках: он уточнил, что их изготовил по просьбе журналиста «Би-би-си» графический дизайнер — по ним можно было сделать вывод, что два представителя королевского двора получали от служб безопасности деньги за информацию о Диане.

Нынешний генеральный директор Тим Дэйви принес извинения за использование фальшивых банковских документов Мартином Баширом, интервью которого в итоге посмотрели 23 млн человек. Однако брат покойной принцессы требует вновь запустить формальное расследование этого факта — в своем письме Daily Mail он написал, что в корпорации не полностью понимают «всю серьезность этой ситуации».

Если бы мне не показали эти документы, я бы не представил Башира своей сестре. В свою очередь, тот остался бы просто одним из тысяч журналистов, надеявшихся, что он или она получат крошечный шанс поговорить с ней без реальных перспектив это сделать.
Чарльз Спенсер

Графа возмутило, что в 1996 году во время внутреннего расследования руководство «Би-би-си» сочло, что Мартин Башир не использовал нечестные способы привлечь принцессу в передачу — лишь на основании записки, где она говорила, что банковские чеки не повлияли на ее решение дать интервью. Чарльз Спенсер уверен, что исполнительный директор компании Тони Холл «прикрыл» своего журналиста. «Почему в расследовании Тони Холл не обратился за ответом ко мне?» — написал он.

В «Би-би-си» уже заявили, что вновь просят прощения и готовы открыть расследование на основе новых данных. Однако привлечь к нему Мартина Башира по-прежнему невозможно, поскольку он страдает от последствий COVID-19, сказавшегося на сердце, и находится в тяжелом состоянии.

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