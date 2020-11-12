Близкая подруга принцессы Дианы считает, что в ее гибели косвенно виновата «Би-би-си»

Как оказалось, дать интервью журналист убедил принцессу, развив в ней паранойю — перед этим он показал ее брату фальшивые документы, которые говорили, что за ней следят.
Близкие друзья и родственники принцессы Дианы начали публично высказываться о вине телекомпании «Би-би-си» и журналиста Мартина Башира в том, как сложилась ее судьба. На днях подруга погибшей в 1997 году в автокатастрофе леди Дианы Роза Монктон призналась Daily Mail, что после того, как принцесса начала общаться с журналистом, в ней произошли явные перемены.
«Диана из женщины, очень озабоченной повседневными делами, как всякий нормальный друг, превратилась в человека, одержимого заговорами вокруг себя», — сказала Роза Монктон.
В ноябре 1995 года на «Би-би-си» в передаче «Панорама» вышло откровенное интервью с принцессой Дианой, к тому моменту расставшейся с принцем Чарльзом, но не находившейся в разводе. После сенсационной беседы, когда фактическая жена наследника британского престола рассказала о своих и его изменах, депрессии, булимии и попытках причинить себе боль, а также поставила под сомнение способность принца Уэльского быть королем и скептически отозвалась о королевской семье, Елизавета II настойчиво рекомендовала паре оформить развод. После этого принцесса Диана утратила титул и лишилась защиты Букингемского дворца.
Роза Монктон уверена: журналист Мартин Башир использовал природную впечатлительность принцессы Дианы, чтобы уговорить ее дать интервью. По ее мнению, ему удалось убедить Диану в том, что против нее плетутся интриги.
«Она поверила в громкие заявления Башира — одним из его талантов, безусловно, была эксплуатация ее уязвимости перед идеей, что за ней следят какие-то враги. Он даже заказал поддельные документы, чтобы доказать это. Нужно помнить, что это была женщина, которая провела всю свою замужнюю жизнь в преследованиях папарацци. Неудивительно, что она была уязвима.
Как говорит Роза Монктон, именно из-за интервью, которое, «возможно, изменило ход истории», решения, связанные с разводом принцессы Дианы и принца Чарльза, были приняты поспешно и необдуманно.
Среди этих решений было то, что Диана потеряла королевский титул. Сохрани она его, она оставалась бы под крылом королевской семьи в Париже 31 августа 1997 года. И она практически наверняка не оказалась бы в недееспособных руках набиравшего скорость пьяного водителя, нанятого Мохаммедом Аль-Файедом, владельцем отеля Ritz, где она и его сын Доди ужинали.
Близкая подруга принцессы полагает, что не будь того интервью, все могло пойти по-другому. Она считает, что ответственность за гибель леди Дианы несут не только преследовавшие ее машину папарацци, от которых старался уйти водитель, но и «Би-би-си», допустившие скандальный выход «Панорамы». Кстати, Роза Монктон говорит, что впоследствии Диана жалела о том, что согласилась на эту беседу — в частности, потому, что это «нанесло вред ее мальчикам».
О том, как получилось, что принцесса Диана дала настолько откровенное интервью «Би-би-си», начали говорить около месяца назад, когда The Sunday Times рассказали, что Мартину Баширу удалось убедить принцессу Диану прийти на передачу, развив в ней страхи перед преследованием агентов служб безопасности. Издание рассказало, что для этого он использовал фальшивые банковские чеки, в которых значилось, что денежные переводы были сделаны бывшему сотруднику брата Дианы Чарльза Спенсера — Башир показал бумаги графу, чтобы тот помог в переговорах с самой принцессой.
Тогда, в октябре, Чарльз Спенсер эти заявления не прокомментировал. В «Би-би-си», между тем, заявили, что Мартин Башир в настоящий момент не может общаться с журналистами, поскольку тяжело болен. В заявлении медиакомпании говорилось: «Вопросы, окружающие интервью принцессы Уэльской “Панораме” и, в частности, “подделка” банковских чеков, были разъяснены прессой в то время. Записи “Би-би-си” за тот период показывают, что Мартин объяснил “Би-би-си”, что документы были показаны графу Спенсеру и не были показаны принцессе Уэльской. Внутренние записи “Би-би-си” демонстрируют, что Мартин встречался с принцессой Уэльской до того, как появились поддельные документы. Эти акты также говорят о том, что принцесса Уэльская письменно подтвердила, что эти документы не играли роли в ее решении дать [интервью]».
Менее, чем через месяц после публикации The Sunday Times, 2 ноября, Чарльз Спенсер выступил с обвинением в адрес корпорации «Би-би-си» в сокрытии того факта, что Мартин Башир обманом привлек леди Диану в свою передачу, сообщили The Guardian. Граф заявил, что нашел письмо, написанное Баширом в 1995 году, в котором журналист говорил о ложных слухах о том, что у принца Чарльза якобы был роман с няней.
Говоря о «желтой журналистике» Башира, брат принцессы Дианы упомянул и о двух банковских чеках: он уточнил, что их изготовил по просьбе журналиста «Би-би-си» графический дизайнер — по ним можно было сделать вывод, что два представителя королевского двора получали от служб безопасности деньги за информацию о Диане.
Нынешний генеральный директор Тим Дэйви принес извинения за использование фальшивых банковских документов Мартином Баширом, интервью которого в итоге посмотрели 23 млн человек. Однако брат покойной принцессы требует вновь запустить формальное расследование этого факта — в своем письме Daily Mail он написал, что в корпорации не полностью понимают «всю серьезность этой ситуации».
Если бы мне не показали эти документы, я бы не представил Башира своей сестре. В свою очередь, тот остался бы просто одним из тысяч журналистов, надеявшихся, что он или она получат крошечный шанс поговорить с ней без реальных перспектив это сделать.
Графа возмутило, что в 1996 году во время внутреннего расследования руководство «Би-би-си» сочло, что Мартин Башир не использовал нечестные способы привлечь принцессу в передачу — лишь на основании записки, где она говорила, что банковские чеки не повлияли на ее решение дать интервью. Чарльз Спенсер уверен, что исполнительный директор компании Тони Холл «прикрыл» своего журналиста. «Почему в расследовании Тони Холл не обратился за ответом ко мне?» — написал он.
В «Би-би-си» уже заявили, что вновь просят прощения и готовы открыть расследование на основе новых данных. Однако привлечь к нему Мартина Башира по-прежнему невозможно, поскольку он страдает от последствий COVID-19, сказавшегося на сердце, и находится в тяжелом состоянии.
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