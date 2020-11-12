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01:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский иммунолог описал особенности бессимптомного течения коронавируса

Российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок описал особенности бессимптомного течения коронавируса и назвал такой вариант лучшим для зараженного человека. Об этом он рассказал в эфире НСН.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, бессимптомное течение инфекции ничем для человека не опасно, при нем зараженный не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья. В таком случае не идет речь о болезни, поскольку болезнь всегда подразумевает наличие каких-либо проявлений.

При бессимптомном течении коронавируса инфекция, попав в организм человека, некоторое время живет на слизистой.

Затем иммунная система вырабатывает к вирусу антитела и уничтожает его.

«Собственно, на этом персонально для него и пандемия закончилась. Самый хороший вариант того, как можно принять участие в пандемиии — перенести все бессимптомно», — подчеркнул иммунолог.

Болибок предположил, что на пике пандемии в стране выявляется четверть зараженных, поэтому фактическое число перенесших инфекцию бессимптомно может быть больше официальных данных. В частности, ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявляла, что доля граждан с бессимптомным течением вируса составляет 31 процент.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что бессимптомное течение коронавируса зависит не только от особенностей организма, но и от самого возбудителя. Он отметил, что пока сложно рассуждать о тех особенностях, которые помогают организму человека перенести COVID-19 бессимптомно.

В России за последние сутки выявили 19 851 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число случаев коронавируса в России с начала пандемии составило 1 836 960. Большинство заразившихся (1 369 357) выздоровели, еще 31 593 человека скончались.

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