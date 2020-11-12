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06:18 (мск), источник: РБК

Глава Центра Гамалеи назвал главную трудность борьбы с коронавирусом

В России стало трудно бороться с распространением коронавируса, потому что эпидемия из завозной превратилась во множество собственных локальных очагов. Об этом заявил глава разработчика российской вакцины от COVID-19 — Центра им. Гамалеи — Александр Гинцбург, выступая на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help.

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Источник: РИА "Новости"

«Для нашей страны данная инфекция начиналась как завозная, то есть основным источником инфекции были аэропорты: Москва, Санкт-Петербург и далее по списку», — сказал Гинцбург.

Затем коронавирус распространился по регионам, что «особенно стало очевидно, когда все отдохнули в ограниченном количестве мест, будучи очень скученными», и потом пошли в школу, отметил он.

«Если на первой стадии мы боролись с завозной формой инфекции, когда можно было блокировать пути передачи, то сейчас блокировать пути передачи фактически невозможно, потому что много локальных очагов собственных», — пояснил глава Центра им. Гамалеи.

По словам Гинцбурга, если раньше транспортных путей завоза и передачи коронавируса было меньше десятка, «то сейчас таких очагов инфекции сотни тысяч или больше, которые в каждом регионе функционируют одновременно».

С 6 по 10 ноября в России регистрировали более 20 тыс. новых заразившихся коронавирусом ежедневно. Накануне, 11 ноября, показатель впервые за пять дней опустился ниже этого уровня — тогда за сутки выявили 19,8 тыс. заболевших. Для сравнения, во время весеннего пика, 11 мая, в России выявили 11,6 тыс. заболевших.

В среднем по России занято 83,4% всех коек в больницах для пациентов с COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Самый высокий уровень заболеваемости среди регионов, по ее словам, в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Алтай, в Москве, Калмыкии, Магаданской области и Туве.

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