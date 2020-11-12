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10:09 (мск), источник: Аргументы и факты

Бриллиант из Якутии продали на торгах в Женеве за $26,6 млн

Вес «Призрака Розы» составляет 14,83 карата.

Источник: Reuters

Пурпурно-розовый бриллиант «Призрак Розы», добытый российской компанией, был продан на торгах в Женеве за 26,6 млн, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby s.

Отмечается, что алмаз массой 27,85 карата, из которого был изготовлен бриллиант, добыт в Республике Саха. Его вес составляет 14,83 карата. Оценочная стоимость «Призрака Розы» составляла $23−38 млн. Бриллиант получил название в честь балета Михаила Фокина «Призрак Розы».

Глава международного отдела драгоценностей Sotheby s Гари Шулер подчеркнул, что розовые алмазы являются довольно редким явлением. Кроме того, чаще всего их вес не превышает десяти карат.

По его словам, «Призрак Розы» представляет собой «настоящее чудо, ставшее результатом многовековой российской алмазной традиции и культурного наследия».

Во время загрузки произошла ошибка.
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