04:29 (мск), источник: Life.ru
В ВОЗ рассказали, может ли прививка от гриппа защитить от коронавируса
В организации отметили, что многие потенциальные препараты от COVID-19 сейчас изучаются.
Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что прививка от гриппа не защитит человека от коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».
— Пока ещё не существует вакцины от COVID-19 (которая была бы эффективна, безопасна и признана ВОЗ. — Прим. Лайфа), но многие потенциальные препараты изучаются, и несколько крупных клинических испытаний могут дать результаты позднее в этом году. В то же время противовирусные препараты и вакцины для борьбы с гриппом имеются в наличии, — отметили в ВОЗ.
Добавим, что по данным на начало ноября ВОЗ включила в список «кандидатов» 47 вакцин, которые в настоящее время разрабатываются в мире.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что вакцина от COVID-19, которая разрабатывается специалистами из американской фармацевтической компании Pfizer, может столкнуться с логистическими проблемами
Напомним, что в России ведётся работа над созданием сразу нескольких вакцин. Одна из них — «Спутник V» — от центра имени Гамалеи. Она уже вышла в гражданский оборот, сейчас проходит третья фаза её клинических исследований.
Вторым стал препарат от «Вектора». Кроме того, разрешены клинические испытания вакцины от коронавируса производства центра имени Чумакова.