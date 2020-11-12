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04:29 (мск), источник: Life.ru

В ВОЗ рассказали, может ли прививка от гриппа защитить от коронавируса

В организации отметили, что многие потенциальные препараты от COVID-19 сейчас изучаются.

COVID-19: Новые случаи
США
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Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что прививка от гриппа не защитит человека от коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

— Пока ещё не существует вакцины от COVID-19 (которая была бы эффективна, безопасна и признана ВОЗ. — Прим. Лайфа), но многие потенциальные препараты изучаются, и несколько крупных клинических испытаний могут дать результаты позднее в этом году. В то же время противовирусные препараты и вакцины для борьбы с гриппом имеются в наличии, — отметили в ВОЗ.

При этом в организации заметили, что хотя вакцина от гриппа не эффективна против коронавирусной инфекции, рекомендуется каждый год прививаться от данного заболевания.
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Добавим, что по данным на начало ноября ВОЗ включила в список «кандидатов» 47 вакцин, которые в настоящее время разрабатываются в мире.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что вакцина от COVID-19, которая разрабатывается специалистами из американской фармацевтической компании Pfizer, может столкнуться с логистическими проблемами из-за необходимости поддержания низких температур при её хранении.

Напомним, что в России ведётся работа над созданием сразу нескольких вакцин. Одна из них — «Спутник V» — от центра имени Гамалеи. Она уже вышла в гражданский оборот, сейчас проходит третья фаза её клинических исследований.

Вторым стал препарат от «Вектора». Кроме того, разрешены клинические испытания вакцины от коронавируса производства центра имени Чумакова.

Во время загрузки произошла ошибка.
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