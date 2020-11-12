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10:18 (мск), источник: РИА Новости

Опрос показал, что россияне не очень доверяют опросам

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Большинство россиян интересуются опросами, но не доверяют их результатам, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ в преддверии Дня социолога, которое есть у РИА Новости.

Источник: РИА Новости

«Почти две трети россиян интересуются результатами опросов, публикуемыми СМИ. Однако 71% не доверяют им в полной мере. На уровень доверия влияют репутация компании, которая проводила опрос, и формулировки заданных вопросов», — пишут авторы исследования, в ходе проведения которого в конце октября были опрошены 1,6 тысячи россиян.

Полностью не доверяют результатам опросов 15% россиян, причем в основном это мужчины.

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В целом 78% россиян за последние три года принимали участие в исследованиях общественного мнения: 56% проходили опросы в интернете, 29% участвовали в телефонных интервью, а 21% беседовали с интервьюерами на улице. Главной причиной согласия на участие является любопытство (41%). Свое согласие поучаствовать россияне также объясняют наличием свободного времени, интересной темой и стремлением повлиять на актуальную ситуацию.

Мужчины чаще проходят опросы при наличии свободного времени и соответствующего настроения, а для женщин основной мотивацией выступает желание повлиять своим мнением на развитие ситуации в затрагиваемой сфере.

«В последнее время россияне стали все настороженнее относиться к озвучиваемым результатам опросов, так как научились распознавать в них рекламную, поведенческую или политическую манипуляцию. В этих условиях критически важной становится роль профессиональных ассоциаций и сообществ, которые должны вводить и контролировать соблюдение профессиональных стандартов, широко информировать общественность о критериях качества социологических опросов», — прокомментировал заместитель гендиректора Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов.

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