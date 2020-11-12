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09:58 (мск), источник: ТАСС

Мишустин поручил расширить охват тестирования на коронавирус

Кроме того, губернаторы российских регионов должны, в частности, взять на личный контроль вопросы, касающиеся создания резерва коек для пациентов с коронавирусом.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору в течение суток внести изменения в санитарные правила, чтобы повысить охват населения тестированием на коронавирус. Как сообщает пресс-служба кабмина, такое поручение дано по итогам очередного заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

«Обеспечить внесение изменений в действующие санитарные правила в целях повышения охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию», — говорится в перечне поручений. Исполнителем указан Роспотребнадзор, решение должно быть выполнено в срок до 13 ноября 2020 года.

В свою очередь Минюст России должен обеспечить регистрацию и опубликование в суточный срок постановления Главного государственного санитарного врача РФ по этому вопросу.

Кроме того, губернаторы российских регионов должны взять на личный контроль вопросы, касающиеся создания резерва коек для пациентов с коронавирусом и своевременного обеспечения медицинских организаций лекарствами, средствами диагностики и индивидуальной защиты. Они также должны контролировать снабжение лекарствами амбулаторных больных с коронавирусом. Губернаторам поручено предоставить информацию по этим вопросам в Минздрав России до 16 ноября 2020 года, далее — еженедельно. Министерство в свою очередь должно предоставлять сводный доклад в правительство.

Минздраву также поручено разработать совместно с другими федеральными органами исполнительной власти и внести в правительство проект федерального закона о продлении на 2021 год права кабмина устанавливать особенности организации и осуществления государственного контроля в сфере здравоохранения. Сделать это необходимо до 20 ноября 2020 года.

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Минздрав также должен обеспечить контроль за функционированием горячей линии для медицинских работников, в том числе по вопросам организации медицинской помощи пациентам с коронавирусом, наличия или дефицита лекарств и средств индивидуальной защиты. Министерству также необходимо своевременно и надлежаще реагировать на поступающие на горячую линию вопросы. О результатах требуется доложить в правительство до 23 ноября 2020 года, далее — раз в две недели.

Мониторинг ситуации в регионах

Губернаторы также должны обеспечить анализ текущей эпидемиологической обстановки региональными оперативными штабами и введение на его основе в пределах установленной компетенции необходимых ограничений для борьбы с коронавирусом, не допуская при этом негативных экономических последствий. Роспотребнадзору поручено представлять в правительство сводный доклад по этому вопросу с анализом того, насколько достаточные меры принимаются в регионах, и соответствующими предложениями.

При этом Минцифры и Аналитический центр при правительстве России должны обеспечить совместно с Роспотребнадзором и правительством Москвы еженедельную рассылку прогноза заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и развития эпидемиологической ситуации по регионам. Им также поручено организовать сбор обратной связи, которая необходима для оценки достаточности ресурсов (медицинского персонала, тестов, коек, лекарств) и готовности регионов к прохождению пиковых нагрузок по заболеваемости коронавирусом.

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