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11:56 (мск), источник: Коммерсантъ

В Кемеровской области медработник заболел COVID-19 после прививки от коронавируса

В Кузбассе медработник заболел коронавирусом после того, как ему была сделана прививка от COVID-19, сообщила сегодня, 12 ноября, заместитель министра здравоохранения Кемеровской области Елена Зеленина. Заболевший получил только одну дозу двухкомпонентной вакцины.

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Источник: РИА "Новости"

«У нас зафиксирован один случай заболевания медицинского работника после проведения вакцинации. Это произошло после того, как ему была поставлена первая доза двухкомпонентной вакцины», — сказала Зеленина на брифинге.

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По ее словам, заболевание было выявлено на пятый-шестой день после прививки. «Говорить, что это связано непосредственно с вакцинацией, скорее всего не представляется возможным, учитывая инкубационный период заболевания. Мы должны понимать, что иммунитет вырабатывается после первой дозы, но окончательно он формируется только после второй», — сказала она.

Зеленина сообщила, что всего в регион было поставлено 42 дозы вакцины от коронавируса. «Большой партии вакцины в Кузбасс еще не поступало. Вакцинация еще не началась», — сказала она.

На этой неделе стало известно о том, что в Алтайском крае заболели COVID-19 три медика после того, как им была сделана прививка от коронавируса «Спутник V». «Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения медиков», — сообщили в минздраве края. В настоящее время двое из заболевших уже вышли с больничного и приступили к работе.

Оксана Павлова, Новосибирск

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