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День в истории: 19 ноябряМеждународный мужской день, массовое самоубийство в Джонстауне и другие события, произошедшие в этот день
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00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 19 ноября

Международный мужской день, массовое самоубийство в Джонстауне и другие события, произошедшие в этот день.

Источник: International Mens Day

Международный мужской день

Ежегодно 19 ноября в мире отмечается Международный мужской день (International Men's Day, IMD).

Идея проведения подобного праздника звучала еще в 1960-х годах, когда появились предложения отмечать Международный мужской день 23 февраля — по аналогии с Международным женским днем, отмечаемым 8 марта. Однако долгие 30 лет дальше предложений дело не шло. Лишь в начале 1990-х годов по инициативе профессора Томаса Оастера, руководившего центром мужских исследований при университете города Миссури-Канзас, в США прошли незначительные мероприятия в феврале.

Цель Дня — привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей. Также организаторы праздника делают упор на сохранение здоровья мальчиков и мужчин, на их социальное, эмоциональное, физическое и духовное благополучие.

День ракетных войск и артиллерии

19 ноября отмечается памятный день Вооруженных Сил России — День ракетных войск и артиллерии, согласно Указу Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах РФ».

День ракетных войск и артиллерии отмечается в ознаменование заслуг артиллерии в разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, первый этап которого начался с контрнаступления советских войск 19 ноября 1942 года. Артиллерии в этом контрнаступлении принадлежала ключевая роль.

Свою силу и высокие боевые качества русская артиллерия подтверждала во все времена — в сражениях русских князей, в Полтавской битве, при взятии Измаила, в Бородинском сражении, в русско-японской и на фронтах Первой и Второй мировых войн, всегда внося решающий вклад в достижение общей победы.

Источник: ООН

Всемирный день туалета

19 ноября 2002 года в мире впервые отметили Всемирный день туалета — один из самых оригинальных праздников. В рамках этого необычного праздника в разных странах проводятся всевозможные мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к местам общего пользования, усовершенствование системы туалетов и повышение гигиенических стандартов клозетов.

Этот день служит напоминанием человечеству о том, что более 50% мирового населения (4,2 миллиарда человек) либо не имеют туалета дома, либо их туалет не оборудован для безопасной утилизации нечистот. В одной трети из школ по всему миру нет туалетов.

Массовое самоубийство в «Храме народов»

19 ноября 1978 года в результате массового самоубийства членов секты «Храм народов», руководимой Джимом Джонсом, в Гайане погибли 911 человек. Трагедия в Джонстауне стала самой крупной потерей американской гражданской жизни без какого-либо стихийного бедствия до инцидентов 11-го сентября 2001 года.

После трагедии посёлок Джонстаун на долгое время превратился в город-призрак, в середине 1980-х годов был практически полностью разрушен в результате пожара. Земля, на которой находятся руины поселения, никем не используется из-за своей мрачной славы.

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Автор: Галина Ивановна Дзенискевич (1933-2002) Ссылка

Юрий Кнорозов

19 ноября 1922 года родился Юрий Кнорозов, советский и российский историк, этнограф и языковед, первым расшифровавший письменность индейцев майя.

Несмотря на то, что именно дешифровка майяской иероглифики принесла Кнорозову мировую известность и признание научного сообщества, сам он рассматривал её лишь как практический подход к более широкой теории сигнализации и коллектива. Увлечение этими темами в молодости определило интерес Кнорозова к шаманским практикам, затем — письменности майя, а позже вылилось в теорию коллектива и фасцинации.

Со знаменитой фотографией ученого с кошкой на руках связана весьма трогательная история. Кошатник Кнорозов хотел увековечить в одном из трудов имя кошки Аси, которая «помогала» учёному в написании работы. Имя кошки из тиража сняли, но можно считать память Аси почтённой — на двух памятниках, посвящённых Кнорозову, красуется свернувшаяся на руках кошка. Она же изображена на стилизованном под майянскую стелу надгробии учёного.

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