Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 12 ноябряСиничкин день, первое фото Несси и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
20История одного «Москвича»
11На западе Турции произошло мощное землетрясение
13:22 (мск), источник: Интерфакс

Кремль признал дефицит лекарств от COVID-19 в регионах

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU — В отдельных регионах возник дефицит лекарств от коронавирусной инфекции, правительственный штаб принимает меры контроля за их обеспечением и меры по преодолению дефицита, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: Reuters

«Вводятся специальные меры контроля со стороны правительственного штаба. Это необходимо для прогнозирования и планирования потребности в медикаментах, чтобы избежать дефицита. Мы знаем, что в определенных регионах дефицит возник, а это недопустимо. Правительство прилагает энергичные усилия, чтоб это не допустить», — сказал он.

Новость
Гинцбург надеется, что до конца года не менее 1,5 млн россиян будут привиты от COVID-19

На вопрос, будут ли вводиться новые карантинные меры, он ответил, что такие решения будут принимать главы регионов по ситуации.

«Это осуществляется в рамках особых полномочий, предоставленных еще весной. Это практика продолжается», — отметил он.

9 ноября глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что запущена система сбора жалоб на нехватку лекарств от COVID-19, которая позволит администрациям регионов и Росздравнадзору быстро решать эти проблемы. Врачам предложили сообщать о дефиците через портал госуслуг.

12 ноября пресс-служба правительства сообщила, что Минпромторг до конца недели откроет горячую линию для регионов, аптек и дистрибьюторов по вопросам обеспечения лекарствами и медизделиями.

 Ежегодная большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате
Кремль признал дефицит лекарств от COVID-19 в регионах
Лавров заявил об отсутствии турецких наблюдателей в Карабахе
Редчайший бриллиант «Призрак розы» из Якутии продан за $26,6 млн
Зеленского госпитализировали с коронавирусом
Песков: формат ежегодной пресс-конференции Путина изменится
Синоптик объяснил, почему в европейской части России нет снега
В России выявили более 21 тысячи случаев COVID-19 за сутки
Мощное наводнение накрыло остров Крит (фото)
Здоровье
Таксист принял виагру и умер во время ежемесячной оргии Друзья не заметили, когда ему стало плохо.
Hi-Tech
У Израиля появился уникальный истребитель-невидимка F-35I Посмотрите на него
Горячие темы на Авто
Я в шоке. 470
Украина пригрозила Никарагуа санкциями за открытие консульства в Крыму. 254
В Дании подняли армию на уничтожение 17 миллионов норок 235
Беда пришла откуда не ждали. 161
Кино
Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом 42-летний шоумен рассказал о своем самочувствии
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
«Другие» цыгане пэйви. Фото из жизни 298
Еда "мужская" и "женская" 214
Картинки (смешные и не очень) 182
Я шла, улыбаясь осеннему лесу...(с) 131
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь