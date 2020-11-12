Кремль признал дефицит лекарств от COVID-19 в регионах

«Вводятся специальные меры контроля со стороны правительственного штаба. Это необходимо для прогнозирования и планирования потребности в медикаментах, чтобы избежать дефицита. Мы знаем, что в определенных регионах дефицит возник, а это недопустимо. Правительство прилагает энергичные усилия, чтоб это не допустить», — сказал он.
На вопрос, будут ли вводиться новые карантинные меры, он ответил, что такие решения будут принимать главы регионов по ситуации.
«Это осуществляется в рамках особых полномочий, предоставленных еще весной. Это практика продолжается», — отметил он.
9 ноября глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что запущена система сбора жалоб на нехватку лекарств от COVID-19, которая позволит администрациям регионов и Росздравнадзору быстро решать эти проблемы. Врачам предложили сообщать о дефиците через портал госуслуг.
12 ноября пресс-служба правительства сообщила, что Минпромторг до конца недели откроет горячую линию для регионов, аптек и дистрибьюторов по вопросам обеспечения лекарствами и медизделиями.