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13:24 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученые создали прибор, помогающий легким удалять алкоголь из организма

Для работы устройства не нужна электроника, оно может уместиться в небольшой чемодан.

Источник: AP 2020

ТАСС, 12 ноября. Канадские медики разработали прибор, который заставляет легкие выделять в воздух не только углекислый газ и другие продукты жизнедеятельности, но и молекулы этилового спирта. Благодаря этому можно будет спасать жизни людей при острых алкогольных отравлениях. Статью с описанием разработки опубликовал научный журнал Scientific Reports.

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«Наше устройство представляет собой набор из клапанов, трубок, маски для лица и баллона с углекислым газом, его можно уместить в небольшой чемодан. Прибор очень просто изготовить, для работы ему не нужна электроника или компьютеры», — рассказал один из разработчиков, профессор Университета Торонто (Канада) Джозеф Фишер.

Среди черт человека, которые отличают его от большинства других видов млекопитающих, есть довольно необычная. Люди могут употреблять относительно много этилового спирта и пьянеть, а организм других животных или быстро разлагает его молекулы, или же не переносит даже небольшого количества алкоголя. Ученые предполагают, что благодаря этому наши предки могли питаться перезрелыми и забродившими фруктами, которые не ели другие животные.

Почти весь алкоголь выводится из организма человека благодаря работе нескольких ферментов, которые расщепляют молекулы этанола и продукты его распада в клетках печени. Человеческие версии этих ферментов работают относительно медленно, поэтому алкоголь накапливается в крови. Именно поэтому мы пьянеем.

Самоочистка организма

Если человек выпивает слишком много спиртного, то по той же причине он может отравиться алкоголем: в подобных критических ситуациях печень физически не может выводить этанол из организма быстрее. Как правило, в таких случаях медики просто пытаются поддерживать жизнь пациента, вводя в его организм кислород и лекарства, которые стимулируют работу сердца и других органов.

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Канадские медики выяснили, как ускорить этот процесс. Они обратили внимание, что при нехватке кислорода в воздухе и учащенном дыхании легкие человека начинают выделять много молекул спирта. Ученые решили проследить, как быстро спирт будет выводиться из организма добровольцев, если их дыхание учащается.

Фишер и его коллеги создали специальное устройство, которое поддерживало постоянный уровень углекислого газа в крови участников эксперимента. Благодаря этому они не теряли сознание из-за чрезмерно быстрого дыхания и того, что большая часть СО2 выходила из их крови в первые несколько минут после того, как они начинали глубоко дышать.

Дальнейшие опыты показали, что благодаря этому спирт действительно быстрее выводится из организма. Ученые смогли нормализовать концентрацию этанола в крови добровольцев в несколько раз быстрее, чем при естественной нейтрализации алкоголя.

Фишер надеется, что если их работа закончится окончательным успехом, подобные приборы можно будет применять для борьбы с последствиями злоупотребления алкоголем, а также для решения других медицинских и научных задач, которые связаны с газообменом между легкими и окружающей средой.

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